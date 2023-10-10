تباطؤ نمو مبيعات التجزئة البريطانية في سبتمبر في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة

MENAFN - Al-Borsa News) تباطأ نمو مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال سبتمبر وسط تراجع الإنفاق على السلع باهظة الثمن مثل الأثاث والأدوات الكهربائية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأوضح تقرير صدر عن اتحاد التجزئة البريطاني اليوم الثلاثاء، زيادة إجمالي مبيعات التجزئة بنسبة 2.7% خلال الأسابيع الخمسة المنتهية في 30 سبتمبر، مقارنة بنموها 4.1% في الشهر السابق.

وأشار التقرير إلى زيادة مبيعات الأغذية خلال الربع المنتهي في سبتمبر بنسبة 7.4%، بينما انخفضت مبيعات المنتجات غير المتعلقة بالأغذية بنسبة 1.2% خلال الفترة.

وقالت“هيلين ديكنسون” الرئيسة التنفيذية للاتحاد في مذكرة، إن ارتفاع تكاليف السكن، والإيجارات، والوقود دفعت إنفاق المستهلكين على السلع غالية الثمن نحو التراجع.

وحذرت“ديكنسون” من التحديات التي قد يواجهها تجار التجزئة إثر الزيادة الضريبية المتوقعة في العام القادم، والمقدرة بنحو 400 مليون جنيه استرليني (489.6 مليون دولار)، وناشدت وزير الخزانة“جيرمي هانت” بإلغاء هذه الزيادة في بيان الميزانية القادم.

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