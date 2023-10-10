تباطؤ نمو مبيعات التجزئة البريطانية في سبتمبر في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تباطأ نمو مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال سبتمبر وسط تراجع الإنفاق على السلع باهظة الثمن مثل الأثاث والأدوات الكهربائية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأوضح تقرير صدر عن اتحاد التجزئة البريطاني اليوم الثلاثاء، زيادة إجمالي مبيعات التجزئة بنسبة 2.7% خلال الأسابيع الخمسة المنتهية في 30 سبتمبر، مقارنة بنموها 4.1% في الشهر السابق.
وأشار التقرير إلى زيادة مبيعات الأغذية خلال الربع المنتهي في سبتمبر بنسبة 7.4%، بينما انخفضت مبيعات المنتجات غير المتعلقة بالأغذية بنسبة 1.2% خلال الفترة.
وقالت“هيلين ديكنسون” الرئيسة التنفيذية للاتحاد في مذكرة، إن ارتفاع تكاليف السكن، والإيجارات، والوقود دفعت إنفاق المستهلكين على السلع غالية الثمن نحو التراجع.
وحذرت“ديكنسون” من التحديات التي قد يواجهها تجار التجزئة إثر الزيادة الضريبية المتوقعة في العام القادم، والمقدرة بنحو 400 مليون جنيه استرليني (489.6 مليون دولار)، وناشدت وزير الخزانة“جيرمي هانت” بإلغاء هذه الزيادة في بيان الميزانية القادم.
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