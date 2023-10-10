إتمام صفقة إندماج Concentrix وwebhelp

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة Concentrix Corporation لحلول خدمة العملاء والتكنولوجيا عن اندماجها مع شركة Webhelp المزود المتخصص فى تكنولوجيا تجربة العملاء وحلول الأعمال.
وقالت الشركة، إنه لم يتم اختيار الاسم الجديد للشركة التى ستحمل اسما مؤقتا“Concentrix + Webhelp”.
وعند إتمام الاندماج، بلغت قيمة الصفقة حوالى 4 مليارات دولار بما فى ذلك صافى الديون.
يذكر أن شركة ويب هيلب تعتبر واحدة من الشركات المتخصصة عالميا وعضوا فى جمعية اتصال التى يشغل فيها المهندس علاء الخشن منصب الرئيس التنفيذى للشركة فى مصر منذ أكتوبر عام 2020.
وقال كريس كالدويل، الرئيس التنفيذى لشركة Concentrix + Webhelp:“بفضل نقاط القوة المشتركة لدينا، نستعد لإعادة تعريف القطاع، وتصميم وبناء وإدارة مستقبل تجربة العملاء، ويجمع هذا الاندماج بين اثنين من رواد السوق المعترف بهم مع رؤية للنمو وقدرات متكاملة فى أكثر من 70 دولة”.
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