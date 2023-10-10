Tuesday, 10 October 2023 06:05 GMT

إتمام صفقة إندماج Concentrix وwebhelp

10/10/2023 8:54:39 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت شركة Concentrix Corporation لحلول خدمة العملاء والتكنولوجيا عن اندماجها مع شركة Webhelp المزود المتخصص فى تكنولوجيا تجربة العملاء وحلول الأعمال.

وقالت الشركة، إنه لم يتم اختيار الاسم الجديد للشركة التى ستحمل اسما مؤقتا“Concentrix + Webhelp”.

وعند إتمام الاندماج، بلغت قيمة الصفقة حوالى 4 مليارات دولار بما فى ذلك صافى الديون.

يذكر أن شركة ويب هيلب تعتبر واحدة من الشركات المتخصصة عالميا وعضوا فى جمعية اتصال التى يشغل فيها المهندس علاء الخشن منصب الرئيس التنفيذى للشركة فى مصر منذ أكتوبر عام 2020.

وقال كريس كالدويل، الرئيس التنفيذى لشركة Concentrix + Webhelp:“بفضل نقاط القوة المشتركة لدينا، نستعد لإعادة تعريف القطاع، وتصميم وبناء وإدارة مستقبل تجربة العملاء، ويجمع هذا الاندماج بين اثنين من رواد السوق المعترف بهم مع رؤية للنمو وقدرات متكاملة فى أكثر من 70 دولة”.

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