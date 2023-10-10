إيديتا تبدأ نشاط الأغذية المجمدة بإطلاق تشكيلة مولتو فورني

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، عن بدء أنشطة شركتها التابعة الجديدة“إيديتا للأغذية المجمدة”، عبر إطلاق منتج“مولتو فورني”، والذي يعد أولى تشكيلة منتجات الأخيرة بقطاع المخبوزات المجمدة الجديد.

وقالت إيديتا، إن قطاع الأغذية المجمدة يعتزم إطلاق مجموعة متنوعة من المنتجات الجاهزة للإعداد في المنزل، بهدف تزويد العملاء بطرق لتذوق المخبوزات الطازجة في المنزل.

وأوضحت أن إنضمام الشركة لقطاع المخبوزات المجمدة وإطلاق منتجها الجديد مولتو فورني يأتي عقب عملية الاستحواذ التي نجحت في إتمامها مؤخرا، والتي أثمرت عن امتلاك إيديتا أصول الشركة الجديدة كافة، بما يشمل خطي الإنتاج والمعدات والأراضي التابعة.

وأشارت إلى أن إيديتا نجحت في سرعة دمج الأصول الجديدة والارتقاء بكفائتها، وفق معايير الجودة والتشغيل التي تتبناها، موضحة أن ذلك تضمن تطوير خطوط الإنتاج وتعزيز قدرات شبكة التوزيع الخاصة بها لتلبية متطلبات بيع وتوزيع المنتجات المجمدة.

وأعلنت إيديتا أن أولى أنشطة قطاع الأغذية المجمدة بدأت بتقديم تشكيلة منتجات مولتو فورني وهي مخبوزات مجمدة تشمل فئتين رئيسيتين: منتجات الكرواسون المجمدة، ومنتجات عجينة الرقائق المجمدة.

ويتضمن الإطلاق الأول 8 منتجات متنوعة يشمل منتجات عجينة الكرواسون المجمدة بحجمين مختلفين ( 6 قطع – 12 قطعة) ومنتجات عجينةالرقائق المجمدة الجاهز للخبز بحجمين مختلفين ( 6 قطع – 12 قطعة) بثلاث نكهات: الجبنة البيضاء، والجبنة البيضاء بالزيتون، والجبنة الرومي.

وأوضح المهندس هاني برزي، رئيس مجلس إدارة إيديتا للصناعات الغذائية، أن دخول قطاع الأغذية المجمدة يأتي في إطار استراتيجية النمو التي تتبناها الشركة الهادفة إلى دخول قطاعات جديدة وتنويع مصادر الإيرادات.

وأشاد برزي بإطلاق منتج مولتو فورني بعد أربعة أشهر فقط من الاستحواذ الكامل على شركة فانسي فودز، معربًا عن تطلعه إلى ترسيخ مكانه إيديتا في سوق المخبوزات المجمدة والانطلاق إلى مرحلة جديدة من النمو.