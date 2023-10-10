إيديتا تبدأ نشاط الأغذية المجمدة بإطلاق تشكيلة مولتو فورني

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشفت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، عن بدء أنشطة شركتها التابعة الجديدة“إيديتا للأغذية المجمدة”، عبر إطلاق منتج“مولتو فورني”، والذي يعد أولى تشكيلة منتجات الأخيرة بقطاع المخبوزات المجمدة الجديد.
وقالت إيديتا، إن قطاع الأغذية المجمدة يعتزم إطلاق مجموعة متنوعة من المنتجات الجاهزة للإعداد في المنزل، بهدف تزويد العملاء بطرق لتذوق المخبوزات الطازجة في المنزل.
وأوضحت أن إنضمام الشركة لقطاع المخبوزات المجمدة وإطلاق منتجها الجديد مولتو فورني يأتي عقب عملية الاستحواذ التي نجحت في إتمامها مؤخرا، والتي أثمرت عن امتلاك إيديتا أصول الشركة الجديدة كافة، بما يشمل خطي الإنتاج والمعدات والأراضي التابعة.
وأشارت إلى أن إيديتا نجحت في سرعة دمج الأصول الجديدة والارتقاء بكفائتها، وفق معايير الجودة والتشغيل التي تتبناها، موضحة أن ذلك تضمن تطوير خطوط الإنتاج وتعزيز قدرات شبكة التوزيع الخاصة بها لتلبية متطلبات بيع وتوزيع المنتجات المجمدة.
وأعلنت إيديتا أن أولى أنشطة قطاع الأغذية المجمدة بدأت بتقديم تشكيلة منتجات مولتو فورني وهي مخبوزات مجمدة تشمل فئتين رئيسيتين: منتجات الكرواسون المجمدة، ومنتجات عجينة الرقائق المجمدة.
ويتضمن الإطلاق الأول 8 منتجات متنوعة يشمل منتجات عجينة الكرواسون المجمدة بحجمين مختلفين ( 6 قطع – 12 قطعة) ومنتجات عجينةالرقائق المجمدة الجاهز للخبز بحجمين مختلفين ( 6 قطع – 12 قطعة) بثلاث نكهات: الجبنة البيضاء، والجبنة البيضاء بالزيتون، والجبنة الرومي.
وأوضح المهندس هاني برزي، رئيس مجلس إدارة إيديتا للصناعات الغذائية، أن دخول قطاع الأغذية المجمدة يأتي في إطار استراتيجية النمو التي تتبناها الشركة الهادفة إلى دخول قطاعات جديدة وتنويع مصادر الإيرادات.
وأشاد برزي بإطلاق منتج مولتو فورني بعد أربعة أشهر فقط من الاستحواذ الكامل على شركة فانسي فودز، معربًا عن تطلعه إلى ترسيخ مكانه إيديتا في سوق المخبوزات المجمدة والانطلاق إلى مرحلة جديدة من النمو.
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