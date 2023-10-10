المركزي الفرنسي قلق بشأن أسعار النفط في ظل الاضطرابات في الشرق الأوسط

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ذكر“فرانسوا فيلروي دو جالو” محافظ المركزي الفرنسي أن البنك يشعر بالقلق من تطورات تحرك أسعار النفط مع استمرار الاضطرابات في الشرق الأوسط.
وأوضح في مقابلة مع“فرانس إنفو” أن التضخم من المتوقع أن يظل عند مستهدف البنك المركزي البالغ حوالي 2% بحلول نهاية 2025، رغم الاضطرابات في الشرق الأوسط، وذلك حسبما نقلت“رويترز”.
وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 4% أمس بعدما أثار هجوم حماس المفاجئ على إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي مخاوف من حدوث صدمة في الإمدادات.
أرقام
MENAFN10102023000202011048ID1107220078
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.