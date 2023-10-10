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المركزي الفرنسي قلق بشأن أسعار النفط في ظل الاضطرابات في الشرق الأوسط

10/10/2023 8:54:39 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ذكر“فرانسوا فيلروي دو جالو” محافظ المركزي الفرنسي أن البنك يشعر بالقلق من تطورات تحرك أسعار النفط مع استمرار الاضطرابات في الشرق الأوسط.

وأوضح في مقابلة مع“فرانس إنفو” أن التضخم من المتوقع أن يظل عند مستهدف البنك المركزي البالغ حوالي 2% بحلول نهاية 2025، رغم الاضطرابات في الشرق الأوسط، وذلك حسبما نقلت“رويترز”.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 4% أمس بعدما أثار هجوم حماس المفاجئ على إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي مخاوف من حدوث صدمة في الإمدادات.

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