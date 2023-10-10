التضخم السنوى فى مصر يرتفع إلى 40.3% خلال سبتمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفع معدل التضخم السنوى فى مصر خلال شهر سبتمبر إلى 40.3% مقابل 39.7% خلال أغسطس
، وفق بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وتسارع معدل تضخم أسعار الغذاء على أساس سنوى ليصل إلى 74.5% فى سبتمبر مقابل 71.9% فى أغسطس وكان السبب الرئيسى لارتفاع التضخم.
وقال الجهاز، إن التضخم تسارع على أساس شهرى بنحو 2.1% فى سبتمبر مقابل 1.6% فى أغسطس، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطعام والشراب 3.5% بقيادة الألبان والجبن والبيض التى ارتفع سعرها 4.9%، والزيوت والدهون بنسبة 0.4%، والفاكهة بنسبة 3.4%، والخضروات بنسبة 19.0%، والسكر والأغذية السكرية بنحو 2.5%، والبن والشاى والكاكاو بحوالى 2.1%، والدخان 1.5% بنحو، وأيضاً ارتفعت الأقمشة 2.9%، والملابس الجاهزة 1.9%.
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