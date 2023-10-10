التضخم السنوى فى مصر يرتفع إلى 40.3% خلال سبتمبر

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع معدل التضخم السنوى فى مصر خلال شهر سبتمبر إلى 40.3%، وفق بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وتسارع معدل تضخم أسعار الغذاء على أساس سنوى ليصل إلى 74.5% فى سبتمبر مقابل 71.9% فى أغسطس وكان السبب الرئيسى لارتفاع التضخم.

وقال الجهاز، إن التضخم تسارع على أساس شهرى بنحو 2.1% فى سبتمبر مقابل 1.6% فى أغسطس، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطعام والشراب 3.5% بقيادة الألبان والجبن والبيض التى ارتفع سعرها 4.9%، والزيوت والدهون بنسبة 0.4%، والفاكهة بنسبة 3.4%، والخضروات بنسبة 19.0%، والسكر والأغذية السكرية بنحو 2.5%، والبن والشاى والكاكاو بحوالى 2.1%، والدخان 1.5% بنحو، وأيضاً ارتفعت الأقمشة 2.9%، والملابس الجاهزة 1.9%.