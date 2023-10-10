النقل تبحث إنشاء مصنع لتوطين صناعة الأتوبيسات الكهربائية بالتعاون مع بيلاروسيا

MENAFN - Al-Borsa News) بحث كامل الوزير، وزير النقل، مع سيرجي تيرتنتييف سفير بيلاروسيا بالقاهرة؛ التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة.

وقال وزير النقل، إن الوزارة ترحب بالتعاون مع الشركات البيلاروسية المتخصصة في مجال النقل.

وبحث الجانبان التعاون في إقامة مصنع بمصر في مدينة برج العرب بالإسكندرية لتصنيع الشاحنات الخاصة بالبضائع.

كما تم التباحث حول اهتمام الشركات البيلاروسية بالتعاون مع الجانب المصري في مجال إنتاج الاتوبيسات الكهربائية، حيث أكد الوزير أن هناك عدد كبير من الشركات المصرية الوطنية التي تنتج الأوتوبيسات بمختلف أنواعها في مصر.

وأوضح أنه يمكن للجانب البيلاروسي التعاون مع الجانب المصري في هذا المجال إما عن طريق الشراكة مع الشركات المصرية المتخصصة في هذا المجال التي تتيح خطوط إنتاج جديدة للشركات البيلاروسية في مصانعها، أو التعاون مباشرة مع وزارة النقل المصرية لإقامة مصنع مشترك لإنتاج الأتوبيسات الكهربائية في المنطقة الصناعية ببرج العرب بالإسكندرية وفق أحدث معايير الجودة العالمية ليكون قاعدة للإنطلاق للسوق الأفريقي والخارجي.

وأكد وزير النقل، أن الوزارة تتخذ كافة الخطوات لتوطين صناعة الأوتوبيسات في مصر، وتعظيم التعاون مع شركات القطاع الخاص في هذا المجال لتطوير وتحديث أسطول نقل الركاب لكافة الشركات التابعة لتقديم أعلى مستويات الخدمة في نقل الركاب.

وأضاف أن هذا النهج هو نهج كافة وزارات الحكومة المصرية ومنها وزارة النقل، حيث يطبق الجميع شعار لا استيراد من الخارج ودعم الصناعات الوطنية بكل السبل.

وبحث الجانبان عدد من المشروعات التي يمكن أن تمثل إنطلاقة قوية للتعاون المشترك في قطاع النقل؛ حيث تم مناقشة التعاون بين الجانب البيلاروسي والقابضة للنقل البري والبحري والقابضة للطرق والكباري في تطوير ورش الشركتين بأحدث المعدات، ورفع كفاءة وإعادة تأهيل وصيانة أسطول الشاحنات من مختلف الطرازات، وتحويل الورش إلى مراكز صيانة كبرى لتدعيم أسطول الشاحنات بالشركتين.

كما بحث الجانبان اهتمام الشركات البيلاروسية بإنشاء مركز للحبوب في أحد الموانئ المصرية (شرق بورسعيد أو الدخيلة أو جرجوب) لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للدول الأفريقية، خاصة أن مصر تعتبر البوابة الرئيسية لتصدير المنتجات لأفريقيا.