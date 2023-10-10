النقل تبحث إنشاء مصنع لتوطين صناعة الأتوبيسات الكهربائية بالتعاون مع بيلاروسيا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بحث كامل الوزير، وزير النقل، مع سيرجي تيرتنتييف سفير بيلاروسيا بالقاهرة؛ التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة.
وقال وزير النقل، إن الوزارة ترحب بالتعاون مع الشركات البيلاروسية المتخصصة في مجال النقل.
وبحث الجانبان التعاون في إقامة مصنع بمصر في مدينة برج العرب بالإسكندرية لتصنيع الشاحنات الخاصة بالبضائع.
كما تم التباحث حول اهتمام الشركات البيلاروسية بالتعاون مع الجانب المصري في مجال إنتاج الاتوبيسات الكهربائية، حيث أكد الوزير أن هناك عدد كبير من الشركات المصرية الوطنية التي تنتج الأوتوبيسات بمختلف أنواعها في مصر.
وأوضح أنه يمكن للجانب البيلاروسي التعاون مع الجانب المصري في هذا المجال إما عن طريق الشراكة مع الشركات المصرية المتخصصة في هذا المجال التي تتيح خطوط إنتاج جديدة للشركات البيلاروسية في مصانعها، أو التعاون مباشرة مع وزارة النقل المصرية لإقامة مصنع مشترك لإنتاج الأتوبيسات الكهربائية في المنطقة الصناعية ببرج العرب بالإسكندرية وفق أحدث معايير الجودة العالمية ليكون قاعدة للإنطلاق للسوق الأفريقي والخارجي.
وأكد وزير النقل، أن الوزارة تتخذ كافة الخطوات لتوطين صناعة الأوتوبيسات في مصر، وتعظيم التعاون مع شركات القطاع الخاص في هذا المجال لتطوير وتحديث أسطول نقل الركاب لكافة الشركات التابعة لتقديم أعلى مستويات الخدمة في نقل الركاب.
وأضاف أن هذا النهج هو نهج كافة وزارات الحكومة المصرية ومنها وزارة النقل، حيث يطبق الجميع شعار لا استيراد من الخارج ودعم الصناعات الوطنية بكل السبل.
وبحث الجانبان عدد من المشروعات التي يمكن أن تمثل إنطلاقة قوية للتعاون المشترك في قطاع النقل؛ حيث تم مناقشة التعاون بين الجانب البيلاروسي والقابضة للنقل البري والبحري والقابضة للطرق والكباري في تطوير ورش الشركتين بأحدث المعدات، ورفع كفاءة وإعادة تأهيل وصيانة أسطول الشاحنات من مختلف الطرازات، وتحويل الورش إلى مراكز صيانة كبرى لتدعيم أسطول الشاحنات بالشركتين.
كما بحث الجانبان اهتمام الشركات البيلاروسية بإنشاء مركز للحبوب في أحد الموانئ المصرية (شرق بورسعيد أو الدخيلة أو جرجوب) لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للدول الأفريقية، خاصة أن مصر تعتبر البوابة الرئيسية لتصدير المنتجات لأفريقيا.
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