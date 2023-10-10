التصدير والرقمنة عوامل تدعم استدامة نمو القطاع العقارى - جريدة البورصة

يواجه القطاع العقارى تحديات عديدة، تتمثل فى تقلبات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، وتأثيراتها على ارتفاع الأسعار بدافع من متغيرات مواد البناء، ورجح خبراء أن يشهد القطاع حالة من النمو فى الفترة القادمة مع وجود بعض المحفزات منها التوسع فى جذب العملاء الأجانب.

وقالت إدارة بحوث شركة أسطول لتداول الأوراق المالية، فى تقرير لها، إنه من المتوقع أن يظل القطاع متميزًا وجاذبًا للاستثمار على المدى الطويل بسبب معدلات نمو السكان المرتفعة، والتحضر فى البلاد، بالإضافة إلى إتخاذ الحكومة خطوات لدعم القطاع مثل تقديم التسهيلات الضريبية للمستثمرين والتوسع بالاستثمار فى مشاريع البنية التحتية.

وأوضح التقرير، أن أداء الشركات المدرجة بالبورصة من القطاع العقارى شهد تبايناً فى فى النصف الأول من عام 2023، مع نمو كبير فى أداء بعض الشركات.

وقال أسامة سعد الدين، المدير التنفيذى لغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، إن القطاع العقارى من القطاعات الواعدة ويعد من أفضل الوسائل الاستثمارية حيث يشهد اقبالاً مستمراً وتحسن من خلال التوسع فى الأسواق الخارجية.

وأوضح أن القطاع يمثل من 15 إلى 20% من إجمالى الدخل القومى لمصر، متوقعًا أن تشهد مستويات الطلب على العقارات انتعاشًا ونموًا كبيرًا فى الفترة القادمة نظراً لرغبة العملاء فى الادخار وحفظ قيمة مدخراتهم.

وعكست النتائج المالية للشركات، أداءا إيجابيا لشركة عامر جروب خلال النصف الأول من العام الجارى، حيث ارتفع إجمالى إيرادات النشاط بنسبة 6% لتصل إلى 651.8 مليون جنيه مقارنة بـ616.3 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام السابق، ويعود هذا النمو فى الإيرادات الى أداء قطاع الاستثمار العقارى.

بينما شهدت شركة إعمار مصر تراجعاً فى الإيرادات بنسبة 19% حيث بلغت قيمتها 5.7 مليار جنيه مقارنة بـ7 مليارات جنيه فى نفس الفترة من العام السابق، ويأتى هذا الانخفاض بسبب تراجع الإيرادات المحققة من بيع العقارات فى مشروع“ميفيدا” بنسبة انخفاض قدرها 90% فقد سجلت إيرادات المشروع 420 مليون جنيه فى النصف الأول من 2023 مقارنة بـ4.2 مليار جنيه فى نفس الفترة من 2022، وشهدت إيرادات مشروع مراسى نموا بنسبة 20% حيث بلغت 3.1 مليار جنيه مقارنة بـ2.6 مليار جنيه، وارتفعت إيرادات مشروع“أب تاون كايرو” بشكل ملحوظ بنحو 10 أضعاف، حيث بلغت 2.1 مليار جنيه مقابل 188 مليون جنيه فى الفترة المماثلة.

وأشار سعد الدين، إلى أن القطاع يحتاج إلى خطوات تدعم نموه بشكل كبير منها تصدير العقار والعمل على رقمنة القطاع حيث أنها تساهم فى زيادة التصدير بنسبة كبيرة.

وسجلت شركة مدينة مصر زيادة فى إيراداتها بنسبة 22.8% خلال النصف الأول من 2023 حيث بلغت قيمتها 2.2 مليار جنيه مقارنة بـ1.8 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق ويعود هذا النمو إلى ارتفاع إجمالى المبيعات المتعاقد عليها حيث بلغت 5.298 مليار جنيه بنسبة نمو 54.6%.

وقد حقق صافى الربح زيادة كبيرة خلال النصف الأول من 2023 حيث بلغ 584 مليون جنيه بنسبة نمو قدرها 146.8% مقارنة بـ236 مليون جنيه فى نفس الفترة من العام السابق وهامش ربح بنسبة 26.6%.

وقال محمد عبد الحكيم رئيس قسم البحوث بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، إن القطاع العقارى سيكون من أفضل القطاعات أداءاً فى الفترة القادمة، حيث سيشهد نمواً إيجابياً تحديدًا فى الشركات التى لديها مشروعات وأخبار إيجابية فى الفترة القادمة مثل شركتى“طلعت مصطفى” و”مدينة مصر”.

وأضاف أن انخفاض قيمة العملة أثر إيجابياً على أسعار الوحدات ولكن أثر بشكل سلبى على الطلب، بالإضافة إلى أن التحسن فى السنوات القادمة مرهون بتحسن الأوضاع الاقتصادية.

وأوضح عبد الحكيم، أن التضخم الاقتصادى وزيادة الأسعار أدت الى وجود فجوة فى سوق العقارات ولكن سيظل الطلب موجود وسيظل احتاج الأفراد والمؤسسات إلى العقارات.

وأشار إلى ان السوق العقارى يحتاج إلى تصدير العقار، لضمان توفير العملات الأجنبية، ورجح أن توفر شركات مثل“إعمار مصر” و”طلعت مصطفى” أبرز نموذج لتصدير العقار، خاصة مع استمرار توسعاتهم فى دول الخليج.

وأكد أن التأثير الإيجابى الذى سوف تشكله البورصة العقارية بعد تفعيلها وبدء العمل بها فى مصر، يتمثل فى إضافة زخم وسيولة للشركات من خلال تداول الحصص العقارية.

وارتفعت إيرادات شركة طلعت مصطفى القابضة بنسبة 51% فى النصف الأول من عام 2023 لتصل إلى 10.7 مليار جنيه مقابل 7.1 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق، وجاءت هذه الزيادة بسبب ارتفاع إيرادات القطاع العقارى بنسبة 46% ليصل إلى 7.4 مليار جنيه، زيادة إيرادات الفنادق بنسبة 90% وحققت الشركة نسب مبيعات قياسية بلغت 51.35 مليار جنيه وارتفع رصيد المبيعات غير المسلمة ليصل إلى 102 مليار جنيه.

فيما وصلت الزيادة فى إيرادات شركة سوديك إلى 7%، حيث بلغت قيمتها 2.9 مليار جنيه مقارنة بـ2.7 مليار جنيه فى نفس الفترة من العام السابق وجاء هذا الارتفاع بسبب زيادة مبيعات مشروعات الشركة فى منطقة غرب القاهرة بنسبة 136% والتى تمثل 52% من إجمالى القيمة المالية لعمليات التسليم.

وبلغ صافى الربح 342 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2023 مقارنة بـ296 مليون جنيه فى نفس الفترة من العام السابق بنمو 16% وارتفع هامش الربح إلى 12% مقارنة بـ11%.

وحققت شركة أوراسكوم للتنمية العقارية، ارتفاعاً كبيراً فى إيراداتها بنسبة 62%، حيث بلغ إجمالى الإيرادات 6 مليارات جنيه مقارنة بـ3.8 مليار جنيه فى نفس الفترة من 2022 ووصلت لهذا النمو بدعم من زيادة إيرادات الفنادق فى ظل نمو القطاع السياحى.

كتبت: إشراق صلاح الدين