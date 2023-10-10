التصدير والرقمنة عوامل تدعم استدامة نمو القطاع العقارى - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) سعد الدين: مستويات الطلب سوف تشهد انتعاشًا خلال الفترة القادمة
يواجه القطاع العقارى تحديات عديدة، تتمثل فى تقلبات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، وتأثيراتها على ارتفاع الأسعار بدافع من متغيرات مواد البناء، ورجح خبراء أن يشهد القطاع حالة من النمو فى الفترة القادمة مع وجود بعض المحفزات منها التوسع فى جذب العملاء الأجانب.
وقالت إدارة بحوث شركة أسطول لتداول الأوراق المالية، فى تقرير لها، إنه من المتوقع أن يظل القطاع متميزًا وجاذبًا للاستثمار على المدى الطويل بسبب معدلات نمو السكان المرتفعة، والتحضر فى البلاد، بالإضافة إلى إتخاذ الحكومة خطوات لدعم القطاع مثل تقديم التسهيلات الضريبية للمستثمرين والتوسع بالاستثمار فى مشاريع البنية التحتية.
وأوضح التقرير، أن أداء الشركات المدرجة بالبورصة من القطاع العقارى شهد تبايناً فى فى النصف الأول من عام 2023، مع نمو كبير فى أداء بعض الشركات.
وقال أسامة سعد الدين، المدير التنفيذى لغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، إن القطاع العقارى من القطاعات الواعدة ويعد من أفضل الوسائل الاستثمارية حيث يشهد اقبالاً مستمراً وتحسن من خلال التوسع فى الأسواق الخارجية.
وأوضح أن القطاع يمثل من 15 إلى 20% من إجمالى الدخل القومى لمصر، متوقعًا أن تشهد مستويات الطلب على العقارات انتعاشًا ونموًا كبيرًا فى الفترة القادمة نظراً لرغبة العملاء فى الادخار وحفظ قيمة مدخراتهم.
وعكست النتائج المالية للشركات، أداءا إيجابيا لشركة عامر جروب خلال النصف الأول من العام الجارى، حيث ارتفع إجمالى إيرادات النشاط بنسبة 6% لتصل إلى 651.8 مليون جنيه مقارنة بـ616.3 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام السابق، ويعود هذا النمو فى الإيرادات الى أداء قطاع الاستثمار العقارى.
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بينما شهدت شركة إعمار مصر تراجعاً فى الإيرادات بنسبة 19% حيث بلغت قيمتها 5.7 مليار جنيه مقارنة بـ7 مليارات جنيه فى نفس الفترة من العام السابق، ويأتى هذا الانخفاض بسبب تراجع الإيرادات المحققة من بيع العقارات فى مشروع“ميفيدا” بنسبة انخفاض قدرها 90% فقد سجلت إيرادات المشروع 420 مليون جنيه فى النصف الأول من 2023 مقارنة بـ4.2 مليار جنيه فى نفس الفترة من 2022، وشهدت إيرادات مشروع مراسى نموا بنسبة 20% حيث بلغت 3.1 مليار جنيه مقارنة بـ2.6 مليار جنيه، وارتفعت إيرادات مشروع“أب تاون كايرو” بشكل ملحوظ بنحو 10 أضعاف، حيث بلغت 2.1 مليار جنيه مقابل 188 مليون جنيه فى الفترة المماثلة.
وأشار سعد الدين، إلى أن القطاع يحتاج إلى خطوات تدعم نموه بشكل كبير منها تصدير العقار والعمل على رقمنة القطاع حيث أنها تساهم فى زيادة التصدير بنسبة كبيرة.
وسجلت شركة مدينة مصر زيادة فى إيراداتها بنسبة 22.8% خلال النصف الأول من 2023 حيث بلغت قيمتها 2.2 مليار جنيه مقارنة بـ1.8 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق ويعود هذا النمو إلى ارتفاع إجمالى المبيعات المتعاقد عليها حيث بلغت 5.298 مليار جنيه بنسبة نمو 54.6%.
وقد حقق صافى الربح زيادة كبيرة خلال النصف الأول من 2023 حيث بلغ 584 مليون جنيه بنسبة نمو قدرها 146.8% مقارنة بـ236 مليون جنيه فى نفس الفترة من العام السابق وهامش ربح بنسبة 26.6%. عبد الحكيم: السوق يحتاج إلى تصدير العقار لضمان توفير العملات الأجنبية
وقال محمد عبد الحكيم رئيس قسم البحوث بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، إن القطاع العقارى سيكون من أفضل القطاعات أداءاً فى الفترة القادمة، حيث سيشهد نمواً إيجابياً تحديدًا فى الشركات التى لديها مشروعات وأخبار إيجابية فى الفترة القادمة مثل شركتى“طلعت مصطفى” و”مدينة مصر”.
وأضاف أن انخفاض قيمة العملة أثر إيجابياً على أسعار الوحدات ولكن أثر بشكل سلبى على الطلب، بالإضافة إلى أن التحسن فى السنوات القادمة مرهون بتحسن الأوضاع الاقتصادية.
وأوضح عبد الحكيم، أن التضخم الاقتصادى وزيادة الأسعار أدت الى وجود فجوة فى سوق العقارات ولكن سيظل الطلب موجود وسيظل احتاج الأفراد والمؤسسات إلى العقارات.
وأشار إلى ان السوق العقارى يحتاج إلى تصدير العقار، لضمان توفير العملات الأجنبية، ورجح أن توفر شركات مثل“إعمار مصر” و”طلعت مصطفى” أبرز نموذج لتصدير العقار، خاصة مع استمرار توسعاتهم فى دول الخليج.
وأكد أن التأثير الإيجابى الذى سوف تشكله البورصة العقارية بعد تفعيلها وبدء العمل بها فى مصر، يتمثل فى إضافة زخم وسيولة للشركات من خلال تداول الحصص العقارية.
وارتفعت إيرادات شركة طلعت مصطفى القابضة بنسبة 51% فى النصف الأول من عام 2023 لتصل إلى 10.7 مليار جنيه مقابل 7.1 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق، وجاءت هذه الزيادة بسبب ارتفاع إيرادات القطاع العقارى بنسبة 46% ليصل إلى 7.4 مليار جنيه، زيادة إيرادات الفنادق بنسبة 90% وحققت الشركة نسب مبيعات قياسية بلغت 51.35 مليار جنيه وارتفع رصيد المبيعات غير المسلمة ليصل إلى 102 مليار جنيه.
فيما وصلت الزيادة فى إيرادات شركة سوديك إلى 7%، حيث بلغت قيمتها 2.9 مليار جنيه مقارنة بـ2.7 مليار جنيه فى نفس الفترة من العام السابق وجاء هذا الارتفاع بسبب زيادة مبيعات مشروعات الشركة فى منطقة غرب القاهرة بنسبة 136% والتى تمثل 52% من إجمالى القيمة المالية لعمليات التسليم.
وبلغ صافى الربح 342 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2023 مقارنة بـ296 مليون جنيه فى نفس الفترة من العام السابق بنمو 16% وارتفع هامش الربح إلى 12% مقارنة بـ11%.
وحققت شركة أوراسكوم للتنمية العقارية، ارتفاعاً كبيراً فى إيراداتها بنسبة 62%، حيث بلغ إجمالى الإيرادات 6 مليارات جنيه مقارنة بـ3.8 مليار جنيه فى نفس الفترة من 2022 ووصلت لهذا النمو بدعم من زيادة إيرادات الفنادق فى ظل نمو القطاع السياحى.
كتبت: إشراق صلاح الدين
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