شركات التطوير العقارى تسعى للالتزام بجدول تسليمات 2023 رغم التحديات - جريدة البورصة

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- Al-Borsa News) الدهان: الإسراع فى معدلات التنفيذ لتسليم الوحدات للعملاء
وجهت شركات التطوير العقارى خطتها الاستراتيجية خلال الفترة الماضية للتركيز على الإسراع من معدلات التنفيذ من أجل الالتزام بخطط تسليم الوحدات للعملاء خلال عام 2023.
وأصبح الالتزام بالجدول الزمنى لتسليم الوحدات محورا هاما فى قياس مدى جدية المطور العقارى خاصة فى ظل التحديات التى يواجهها السوق عقب الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من ارتفاع معدلات التضخم، وزيادة أسعار مواد البناء، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات.
ورصدت“البورصة” خطة تسليمات عدد من الشركات لمنتجاتها العقارية بكل أنواعها من تجارى وإدارى وسكنى فى مشروعاتها المتنوعة خلال العام الجارى 2023.
وقال محمد الدهان، الرئيس التنفيذى لشركة سيتى إيدج للتطوير العقارى، إن الشركة تستهدف تسليم 1123 وحدة فى عدة مشروعات مختلقة خلال العام الجارى، بالتوازى مع الإسراع فى معدلات التنفيذ للمشروعات القائمة.
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وأضاف الدهان، أنه من المخطط تسليم 166 فيلا مستقلة وتاون وتوين فيلا، وتسليم 30 وحدة من الدوبلكس و15 منسيو فيلا فى مشروع“إيتابا” بمدينة الشيخ زايد، وتسليم 165 فيلا و250 شقة فى مشروع“المقصد” بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح أنه سيتم تسليم 98 وحدة من المحلات التجارية والعيادات فى مشروع ممشى المقصد، وتسليم 200 شقة فى مشروع الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، و100 فيلا فى مشروع زاهية بمدينة المنصورة الجديدة، و تسليم 99 وحدة فى مشروع ماسبيرو. دويدار: بدء تسليم الوحدات السكنية بمدينة O West العام الجارى
وقال تامر دويدار، الرئيس التنفيذى لمدن O West ومكادى هايتس وبيوم، إنه من المخطط تسليم 1000 وحدة بمدينة O West خلال العام الجارى، وهى أول تسليمات للوحدات السكنية بالمدينة.
وأضاف دويدار، أنه تم البدء فى تسليم 350 فيلا بمرحلة Whyt تتنوع بين فيلات مستقلة، وتوين هاوس، وتاون هاوس وتبدأ مساحتهم من 195 مترا مربعا إلى 610 أمتار مربعة، أما بالنسبة لمرحلة Tulwa، يتم تسليم حوالى 650 وحدة سكنية تتراوح مساحتهم من 100 متر إلى 455 مترا مربعا كاملة التشطيب. شلبى:“تطوير مصر” ضخت استثمارات كبيرة لتسريع الأعمال الإنشائية
وقال الدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن الشركة تستهدف تسليم 3600 وحدة بمشروعاتها المتنوعة خلال العام الجارى 2023، ونجحت فى تجهيز 2600 وحدة للتسليم فى مشروعاتها المختلفة حتى النصف الأول من 2023.
وأعلنت شركة تطوير مصر مؤخرا تسليم 120 وحدة بمشروع“دى باى” بمنطقة الساحل الشمالى بعد عامين من إطلاق المشروع، بالتزامن مع خطة إدارة الشركة لضخ استثمارات ضخمة خلال الفترة الماضية لتسريع وتيرة الأعمال الإنشائية بمختلف مشروعات الشركة لزيادة معدلات التسليم. صبور: خطة لتسليم 4 آلاف وحدة خلال 2023 مقابل 1200 وحدة فى 2022
وقال المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى صبور إن خطة الشركة خلال الفترة القادمة تركز على الإسراع من معدلات التنفيذ، مع وجود خطة طموحة للتسليمات، فضلا عن إنشاء مجموعة من الشركات الجديدة لتكون مكملة لنشاط الشركة.
وأضاف صبور، أن الشركة تستهدف تسليم 4 آلاف وحدة بمشروعاتها المتنوعة خلال العام الجارى، مقابل تسليم 1200 وحدة خلال العام الماضى 2022، وهو ما يؤكد التزام الشركة بمعدلات التنفيذ والتسليمات.
وأوضح أن الشركة تستهدف ضخ 5 مليارات جنيه ضمن خطة التنفيذ بمشروعاتها المتنوعة خلال العام الجارى 2023، من ضمنها مشروع كيفا 6 أكتوبر، وجايا الساحل الشمالى، وأمواج الساحل الشمالى، وأوديسيا، وجرين سكوير ولافينير بمستقبل سيتى، مشيرا إلى أن اهتمام الشركة الأكبر هو تسريع معدلات التنفيذ بالمشروعات. منصور: تسليم 280 وحدة بالمرحلة الأولى من“CLM” العام الجارى
وقال المهندس أحمد منصور، الرئيس التنفيذى لشركة cred، إن الشركة تستهدف تسليم 280 وحدة من المرحلة الأولى بمشروع CLM فى العاصمة الإدارية خلال العام الجارى 2023.
وأوضح منصور، أن الشركة بدأت تسليم وحدات مشروع CLM حيث قامت بتسليم 40 وحدة حتى الآن من المرحلة الأولى، وجارى تجهيز 470 وحدة من المرحلة الأولى خلال شهر ونصف لتكون جاهزة للاستلام، منها 280 وحدة سيتم تسليمهم نهاية العام، وفقاً لمواعيد التسليم المحددة مع العملاء. سراج:“هايد بارك” تخطط للتوسع فى تنمية مشروعات جديدة
وقال المهندس أمين سراج، العضو المنتدب لشركة هايد بارك للتطوير العقارى، إن الشركة تولى اهتماما كبيرا بعنصر التنفيذ والتسليمات بمشروعاتها، فى ظل التحديات التى يشهدها القطاع العقارى فى الوقت الحالى، فضلا عن التوسع بحجم أعمال الشركة من خلال عدة مشروعات جديدة.
وأضاف سراج، أن معدلات التنفيذ بالمشروعات تسير بشكل جيد، حيث تم تسليم 10 آلاف وحدة بمشروع“هايد بارك” بمدينة القاهرة الجديدة، و1900 وحدة تحت التشطيب، ومن المخطط تسليم 4 آلاف وحدة خلال العام الجارى 2023. عهدى: التركيز على تنفيذ المشروعات القائمة أولوية لدى الشركات
وقال ريمون عهدى، نائب المدير التنفيذى بشركة وادى دجلة للتنمية العقارية، إن الشركة تستهدف تسليم 2000 وحدة بنهاية العام الجارى فى عدد من المشروعات من ضمنها المرحلة الثالثة بمشروع“بلومار” العين السخنة، ومشروع“برومينيد” بمدينة القاهرة الجديدة، ومشروع“نيوبوليس” بمستقبل سيتى، و”مورانو” العين السخنة.
وأضاف أن الشركة تستهدف التركيز على الإسراع من معدلات تنفيذ مشروعاتها القائمة وتسليم العملاء، خاصة فى ظل التحديات التى يشهدها القطاع العقارى، موضحا أن الشركة نجحت فى تسليم 1660 وحدة خلال العام الماضى 2022. سلام: خطة تسليمات“مدينة مصر” تسير وفق الجدول الزمنى المعلن
وقال عبد الله سلام، الرئيس التنفيذى لشركة مدينة مصر، إن خطط تسليم الوحدات بمشروعات الشركة تسير وفق الجدول الزمنى المعلن عنه.
وأضاف أن الشركة سلمت 479 وحدة فى مختلف مشاريعها خلال النصف الأول من عام 2023، وقامت الشركة بتسليم 85% من إجمالى عدد الوحدات فى مشروع“سراى” خلال النصف الأول من العام الجارى، و15% من إجمالى عدد الوحدات فى مشروع“تاج سيتى”. العدوى:“إنرشيا” وضعت خطة استثمارية لتحقيق خطة التسليمات المحددة
وقال المهندس أحمد العدوى، الرئيس التنفيذى لشركة إنرشيا للتنمية العقارية، إن التركيز على التنفيذ فى مشروعات الشركة القائمة يعد أولوية أساسية خلال الفترة الراهنة، حيث وضعت الشركة خطة استثمارية قوية للعام الجارى لتحقيق خطة التسليمات المحددة.
وأضاف العدوى، أن الشركة تستهدف تسليم 650 وحدة بمشروعاتها خلال عام 2023، منها 300 وحدة فى مشروع“جيفيرا”، والذى يعد أكبر مشروعات الشركة بمساحة إجمالية تبلغ 5.4 مليون متر مربع، ويضم المشروع وحدات متنوعة ما بين فيلات منفصلة وتوين هاوس وتاون هاوس وشاليهات وشقق واستديو بمساحات متنوعة.
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