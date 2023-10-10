شركات التطوير العقارى تسعى للالتزام بجدول تسليمات 2023 رغم التحديات - جريدة البورصة

وجهت شركات التطوير العقارى خطتها الاستراتيجية خلال الفترة الماضية للتركيز على الإسراع من معدلات التنفيذ من أجل الالتزام بخطط تسليم الوحدات للعملاء خلال عام 2023.

وأصبح الالتزام بالجدول الزمنى لتسليم الوحدات محورا هاما فى قياس مدى جدية المطور العقارى خاصة فى ظل التحديات التى يواجهها السوق عقب الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من ارتفاع معدلات التضخم، وزيادة أسعار مواد البناء، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات.

ورصدت“البورصة” خطة تسليمات عدد من الشركات لمنتجاتها العقارية بكل أنواعها من تجارى وإدارى وسكنى فى مشروعاتها المتنوعة خلال العام الجارى 2023.

وقال محمد الدهان، الرئيس التنفيذى لشركة سيتى إيدج للتطوير العقارى، إن الشركة تستهدف تسليم 1123 وحدة فى عدة مشروعات مختلقة خلال العام الجارى، بالتوازى مع الإسراع فى معدلات التنفيذ للمشروعات القائمة.

وأضاف الدهان، أنه من المخطط تسليم 166 فيلا مستقلة وتاون وتوين فيلا، وتسليم 30 وحدة من الدوبلكس و15 منسيو فيلا فى مشروع“إيتابا” بمدينة الشيخ زايد، وتسليم 165 فيلا و250 شقة فى مشروع“المقصد” بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح أنه سيتم تسليم 98 وحدة من المحلات التجارية والعيادات فى مشروع ممشى المقصد، وتسليم 200 شقة فى مشروع الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، و100 فيلا فى مشروع زاهية بمدينة المنصورة الجديدة، و تسليم 99 وحدة فى مشروع ماسبيرو.

وقال تامر دويدار، الرئيس التنفيذى لمدن O West ومكادى هايتس وبيوم، إنه من المخطط تسليم 1000 وحدة بمدينة O West خلال العام الجارى، وهى أول تسليمات للوحدات السكنية بالمدينة.

وأضاف دويدار، أنه تم البدء فى تسليم 350 فيلا بمرحلة Whyt تتنوع بين فيلات مستقلة، وتوين هاوس، وتاون هاوس وتبدأ مساحتهم من 195 مترا مربعا إلى 610 أمتار مربعة، أما بالنسبة لمرحلة Tulwa، يتم تسليم حوالى 650 وحدة سكنية تتراوح مساحتهم من 100 متر إلى 455 مترا مربعا كاملة التشطيب.

وقال الدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن الشركة تستهدف تسليم 3600 وحدة بمشروعاتها المتنوعة خلال العام الجارى 2023، ونجحت فى تجهيز 2600 وحدة للتسليم فى مشروعاتها المختلفة حتى النصف الأول من 2023.

وأعلنت شركة تطوير مصر مؤخرا تسليم 120 وحدة بمشروع“دى باى” بمنطقة الساحل الشمالى بعد عامين من إطلاق المشروع، بالتزامن مع خطة إدارة الشركة لضخ استثمارات ضخمة خلال الفترة الماضية لتسريع وتيرة الأعمال الإنشائية بمختلف مشروعات الشركة لزيادة معدلات التسليم.

وقال المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى صبور إن خطة الشركة خلال الفترة القادمة تركز على الإسراع من معدلات التنفيذ، مع وجود خطة طموحة للتسليمات، فضلا عن إنشاء مجموعة من الشركات الجديدة لتكون مكملة لنشاط الشركة.

وأضاف صبور، أن الشركة تستهدف تسليم 4 آلاف وحدة بمشروعاتها المتنوعة خلال العام الجارى، مقابل تسليم 1200 وحدة خلال العام الماضى 2022، وهو ما يؤكد التزام الشركة بمعدلات التنفيذ والتسليمات.

وأوضح أن الشركة تستهدف ضخ 5 مليارات جنيه ضمن خطة التنفيذ بمشروعاتها المتنوعة خلال العام الجارى 2023، من ضمنها مشروع كيفا 6 أكتوبر، وجايا الساحل الشمالى، وأمواج الساحل الشمالى، وأوديسيا، وجرين سكوير ولافينير بمستقبل سيتى، مشيرا إلى أن اهتمام الشركة الأكبر هو تسريع معدلات التنفيذ بالمشروعات.

وقال المهندس أحمد منصور، الرئيس التنفيذى لشركة cred، إن الشركة تستهدف تسليم 280 وحدة من المرحلة الأولى بمشروع CLM فى العاصمة الإدارية خلال العام الجارى 2023.

وأوضح منصور، أن الشركة بدأت تسليم وحدات مشروع CLM حيث قامت بتسليم 40 وحدة حتى الآن من المرحلة الأولى، وجارى تجهيز 470 وحدة من المرحلة الأولى خلال شهر ونصف لتكون جاهزة للاستلام، منها 280 وحدة سيتم تسليمهم نهاية العام، وفقاً لمواعيد التسليم المحددة مع العملاء.

وقال المهندس أمين سراج، العضو المنتدب لشركة هايد بارك للتطوير العقارى، إن الشركة تولى اهتماما كبيرا بعنصر التنفيذ والتسليمات بمشروعاتها، فى ظل التحديات التى يشهدها القطاع العقارى فى الوقت الحالى، فضلا عن التوسع بحجم أعمال الشركة من خلال عدة مشروعات جديدة.

وأضاف سراج، أن معدلات التنفيذ بالمشروعات تسير بشكل جيد، حيث تم تسليم 10 آلاف وحدة بمشروع“هايد بارك” بمدينة القاهرة الجديدة، و1900 وحدة تحت التشطيب، ومن المخطط تسليم 4 آلاف وحدة خلال العام الجارى 2023.

وقال ريمون عهدى، نائب المدير التنفيذى بشركة وادى دجلة للتنمية العقارية، إن الشركة تستهدف تسليم 2000 وحدة بنهاية العام الجارى فى عدد من المشروعات من ضمنها المرحلة الثالثة بمشروع“بلومار” العين السخنة، ومشروع“برومينيد” بمدينة القاهرة الجديدة، ومشروع“نيوبوليس” بمستقبل سيتى، و”مورانو” العين السخنة.

وأضاف أن الشركة تستهدف التركيز على الإسراع من معدلات تنفيذ مشروعاتها القائمة وتسليم العملاء، خاصة فى ظل التحديات التى يشهدها القطاع العقارى، موضحا أن الشركة نجحت فى تسليم 1660 وحدة خلال العام الماضى 2022.

وقال عبد الله سلام، الرئيس التنفيذى لشركة مدينة مصر، إن خطط تسليم الوحدات بمشروعات الشركة تسير وفق الجدول الزمنى المعلن عنه.

وأضاف أن الشركة سلمت 479 وحدة فى مختلف مشاريعها خلال النصف الأول من عام 2023، وقامت الشركة بتسليم 85% من إجمالى عدد الوحدات فى مشروع“سراى” خلال النصف الأول من العام الجارى، و15% من إجمالى عدد الوحدات فى مشروع“تاج سيتى”.

وقال المهندس أحمد العدوى، الرئيس التنفيذى لشركة إنرشيا للتنمية العقارية، إن التركيز على التنفيذ فى مشروعات الشركة القائمة يعد أولوية أساسية خلال الفترة الراهنة، حيث وضعت الشركة خطة استثمارية قوية للعام الجارى لتحقيق خطة التسليمات المحددة.

وأضاف العدوى، أن الشركة تستهدف تسليم 650 وحدة بمشروعاتها خلال عام 2023، منها 300 وحدة فى مشروع“جيفيرا”، والذى يعد أكبر مشروعات الشركة بمساحة إجمالية تبلغ 5.4 مليون متر مربع، ويضم المشروع وحدات متنوعة ما بين فيلات منفصلة وتوين هاوس وتاون هاوس وشاليهات وشقق واستديو بمساحات متنوعة.