مدينة مصر توقع شراكة مع المصمم المعمارى كريم رشيد - جريدة البورصة

أطلقت شركة Mobília، المنصة العاملة فى مجالات التصميمات، مؤتمر“Mobilia The Jewel” بالتعاون مع شركات Meraki & Beyond لتنظيم المؤتمرات والحفلات وشركة LVCE- Functional Art Studio، وبرعاية شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير.

وأعلنت شركة Mobília، أن الحدث يستهدف مزاوجة الفن بالعمارة والمعمار، ووضع المشاريع المصرية على خريطة العمارة العالمية، كما يهدف لخلق روح المنافسة العالمية بين عدد كبير من المصممين المتخصصين فى قطاعات الديكور والتصميمات جنبًا إلى جنب مع المحترفين العالميين المتخصصين فى تصميم الجواهر.

ويأتى المؤتمر بشراكة ورعاية شركة مدينة مصر، التى وقعت شراكة وتعاون مع المصمم العالمى كريم رشيد المتخصص فى مجال الديكور والعمارة.

وقال المهندس عبد الله سلام الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر:“الإبداع هو جزء رئيسى فى استراتيجيتنا التوسعية ورؤيتنا للتطور فى شركة مدينة مصر، والذى نسعى من خلاله لتقديم مفاهيم عقارية جديدة ومبتكرة خارج كل ما هو مألوف لتطوير السوق العقارى المصرى”.

وأضاف سلام:“حرصنا على التواجد فى هذا الحدث، والذى من خلاله تتعاون شركة مدينة مصر مع المهندس كريم رشيد، والذى يعد من أبرز رواد الفكر الإبداعى فى الهندسة والتصاميم المعمارية، بهدف إنشاء مَعلم جديد متميز إلى جانب المزيد من فرص التعاون المستقبلية التى ستضفى لمسة إبداعية فى المجتمعات التى نطورها”.