مدينة مصر توقع شراكة مع المصمم المعمارى كريم رشيد - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) سلام: الإبداع جزء رئيسى فى رؤيتنا للتطور بشركة مدينة مصر
أطلقت شركة Mobília، المنصة العاملة فى مجالات التصميمات، مؤتمر“Mobilia The Jewel” بالتعاون مع شركات Meraki & Beyond لتنظيم المؤتمرات والحفلات وشركة LVCE- Functional Art Studio، وبرعاية شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير.
وأعلنت شركة Mobília، أن الحدث يستهدف مزاوجة الفن بالعمارة والمعمار، ووضع المشاريع المصرية على خريطة العمارة العالمية، كما يهدف لخلق روح المنافسة العالمية بين عدد كبير من المصممين المتخصصين فى قطاعات الديكور والتصميمات جنبًا إلى جنب مع المحترفين العالميين المتخصصين فى تصميم الجواهر.
ويأتى المؤتمر بشراكة ورعاية شركة مدينة مصر، التى وقعت شراكة وتعاون مع المصمم العالمى كريم رشيد المتخصص فى مجال الديكور والعمارة.
وقال المهندس عبد الله سلام الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر:“الإبداع هو جزء رئيسى فى استراتيجيتنا التوسعية ورؤيتنا للتطور فى شركة مدينة مصر، والذى نسعى من خلاله لتقديم مفاهيم عقارية جديدة ومبتكرة خارج كل ما هو مألوف لتطوير السوق العقارى المصرى”.
وأضاف سلام:“حرصنا على التواجد فى هذا الحدث، والذى من خلاله تتعاون شركة مدينة مصر مع المهندس كريم رشيد، والذى يعد من أبرز رواد الفكر الإبداعى فى الهندسة والتصاميم المعمارية، بهدف إنشاء مَعلم جديد متميز إلى جانب المزيد من فرص التعاون المستقبلية التى ستضفى لمسة إبداعية فى المجتمعات التى نطورها”.
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