شيك الحجز.. الشركات العقارية تسعى للحفاظ على مبيعاتها - جريدة البورصة

يرى خبراء ومتعاملون بالقطاع العقارى أن شيك الحجز على الوحدة العقارية أداة مهمة للسوق، حيث يضمن جدية العميل فى حجز الوحدة المعروضة للبيع، كما أنه يضمن للمطور العقارى تدفق أموال بشكل مستمر وعدم تعرضه لأى خسائر، كما يمنح العميل أولوية فى حجز وحدات المشروع.

وأوضحوا أن قيمة شيك الحجز العقارى تحدد من قبل المشترى والبائع، وعادةً ما تصل لنحو 10% من قيمة العقار، على أن يتم استرداد قيمة شيك الحجز للمشترى إذا تم إتمام عملية البيع، ولكن يتم مصادرتها من قبل المطور العقارى إذا تراجع المشترى عن الاتفاقية.

وقال المهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، إن شيك الحجز للوحدة العقارية عبارة عن علاقة تعاقدية بين الطرفين“المطور العقارى والعميل”.

وأضاف فوزى، أن عملية البيع عرض وطلب، فكل مطور عقارى يطرح أسلوب حجز الوحدة وأنظمة السداد الخاصة به، والعميل بدوره يقرر ما إذا كان يتناسب معه أم لا.

وأوضح أن من ضمن الشروط التى يجب توافرها فى شيك الحجز العقارى، أن يكون الشيك مستحقًا للسداد فى موعد لا يتجاوز تاريخ إتمام عملية البيع، وأن يكون الشيك مصحوبًا بنسخة من عقد البيع.

وقال المهندس أحمد أهاب، الرئيس التنفيذى لشركة مدار للتطوير العقارى، إن شيك الحجز العقارى مهم لبعض الشركات الراغبة فى ضمان حقها، فى ظل تراجع نسبة كبيرة من العملاء عن عملية الشراء مما يخلق مبيعات وهمية للشركات العقارية.

وأضاف أهاب، أن هناك بعض الشركات التى تقوم باستلام الشيك وصرفه والبعض الآخر يقوم بالاحتفاظ بالشيك لحين سداد العميل لقيمة الوحدة ثم إرجاعه له مرة أخرى، موضحًا أن الخيار الثانى هو الأفضل.

وقال عبد المجيد جادو، الخبير العقارى، إن شيك الحجز على الوحدة العقارية يضمن جدية مشترى الوحدة بحيث لا يتراجع فى النهاية، موضحًا أنه فى بداية أى عقد يكون هناك حقوق وواجبات للطرفين.

وأكد على ضرورة وجود عقد بين الطرفين يضمن حقهم، مُضيفًا:“أى حركة نقدية بأى صورة من الصور يجب أن تتضمن أوراقا تحمى الطرفين، ولذلك عندما جاء قانون التمويل العقارى تضمن عقودا ثلاثية بين الشركة الممولة وبين المنتج للوحدة العقارية والمشترى بحيث يضمن كل طرف حقوقه بشكل جيد”.

وأوضح جادو، أن الحقوق لا تقتصر على الماديات فقط، بل تتضمن حقوق عينية بمعنى أنه عندما يقبل العميل على شراء الوحدة السكنية عن طريق شيك الحجز يكون قد اتفق على مواصفات فنية معينة تكون مدونة فى العقد وإلا يكون هناك خلل بعملية البيع والشراء.

وقال رضا المنشاوى، مدير المبيعات بشركة ديارنا للتسويق العقارى، إن شيك الحجز أداة تسويقية جيدة حيث يبدى العميل رغبته فى التعاقد لضمان أولوية حجز الوحدات عند طرح المشروع.

وأوضح أن العميل يلجأ إلى شيك الحجز عندما يجد إقبالا كبيرا من العملاء لحجز الوحدات فيسارع بتحرير الشيك ما يعطيه أولوية فى الحجز بالمرحلة الأولى للمشروع.

وتابع المنشاوى:“شيك الحجز قد يسبب أزمة فى بعض الأحيان، حيث يقوم بعض المطورين بتجميع عدد من شيكات الحجز تتخطى عدد الوحدات الموجودة ما يتسبب فى حدوث مشكلة، لذلك من الضرورى أن يكون هناك نسبة وتناسب بين عدد الشيكات وعدد الوحدات حتى تتاح فرصة بديلة للعميل”.

كتبت: أمل سعداوى