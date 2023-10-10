شيك الحجز.. الشركات العقارية تسعى للحفاظ على مبيعاتها - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) فوزى: الشيك يضمن جدية العلاقة التعاقدية بين المطور والعميل
يرى خبراء ومتعاملون بالقطاع العقارى أن شيك الحجز على الوحدة العقارية أداة مهمة للسوق، حيث يضمن جدية العميل فى حجز الوحدة المعروضة للبيع، كما أنه يضمن للمطور العقارى تدفق أموال بشكل مستمر وعدم تعرضه لأى خسائر، كما يمنح العميل أولوية فى حجز وحدات المشروع.
وأوضحوا أن قيمة شيك الحجز العقارى تحدد من قبل المشترى والبائع، وعادةً ما تصل لنحو 10% من قيمة العقار، على أن يتم استرداد قيمة شيك الحجز للمشترى إذا تم إتمام عملية البيع، ولكن يتم مصادرتها من قبل المطور العقارى إذا تراجع المشترى عن الاتفاقية.
وقال المهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، إن شيك الحجز للوحدة العقارية عبارة عن علاقة تعاقدية بين الطرفين“المطور العقارى والعميل”.
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وأضاف فوزى، أن عملية البيع عرض وطلب، فكل مطور عقارى يطرح أسلوب حجز الوحدة وأنظمة السداد الخاصة به، والعميل بدوره يقرر ما إذا كان يتناسب معه أم لا.
وأوضح أن من ضمن الشروط التى يجب توافرها فى شيك الحجز العقارى، أن يكون الشيك مستحقًا للسداد فى موعد لا يتجاوز تاريخ إتمام عملية البيع، وأن يكون الشيك مصحوبًا بنسخة من عقد البيع. أهاب: وسيلة لحماية الشركات فى حالة تراجع العميل عن الشراء
وقال المهندس أحمد أهاب، الرئيس التنفيذى لشركة مدار للتطوير العقارى، إن شيك الحجز العقارى مهم لبعض الشركات الراغبة فى ضمان حقها، فى ظل تراجع نسبة كبيرة من العملاء عن عملية الشراء مما يخلق مبيعات وهمية للشركات العقارية.
وأضاف أهاب، أن هناك بعض الشركات التى تقوم باستلام الشيك وصرفه والبعض الآخر يقوم بالاحتفاظ بالشيك لحين سداد العميل لقيمة الوحدة ثم إرجاعه له مرة أخرى، موضحًا أن الخيار الثانى هو الأفضل. جادو: بنود الشيك تضمن حقوق عينية مثل مواصفات الوحدة
وقال عبد المجيد جادو، الخبير العقارى، إن شيك الحجز على الوحدة العقارية يضمن جدية مشترى الوحدة بحيث لا يتراجع فى النهاية، موضحًا أنه فى بداية أى عقد يكون هناك حقوق وواجبات للطرفين.
وأكد على ضرورة وجود عقد بين الطرفين يضمن حقهم، مُضيفًا:“أى حركة نقدية بأى صورة من الصور يجب أن تتضمن أوراقا تحمى الطرفين، ولذلك عندما جاء قانون التمويل العقارى تضمن عقودا ثلاثية بين الشركة الممولة وبين المنتج للوحدة العقارية والمشترى بحيث يضمن كل طرف حقوقه بشكل جيد”.
وأوضح جادو، أن الحقوق لا تقتصر على الماديات فقط، بل تتضمن حقوق عينية بمعنى أنه عندما يقبل العميل على شراء الوحدة السكنية عن طريق شيك الحجز يكون قد اتفق على مواصفات فنية معينة تكون مدونة فى العقد وإلا يكون هناك خلل بعملية البيع والشراء. المنشاوى: الشيك يمنح العميل أولوية عند تخصيص وحدات المشروع
وقال رضا المنشاوى، مدير المبيعات بشركة ديارنا للتسويق العقارى، إن شيك الحجز أداة تسويقية جيدة حيث يبدى العميل رغبته فى التعاقد لضمان أولوية حجز الوحدات عند طرح المشروع.
وأوضح أن العميل يلجأ إلى شيك الحجز عندما يجد إقبالا كبيرا من العملاء لحجز الوحدات فيسارع بتحرير الشيك ما يعطيه أولوية فى الحجز بالمرحلة الأولى للمشروع.
وتابع المنشاوى:“شيك الحجز قد يسبب أزمة فى بعض الأحيان، حيث يقوم بعض المطورين بتجميع عدد من شيكات الحجز تتخطى عدد الوحدات الموجودة ما يتسبب فى حدوث مشكلة، لذلك من الضرورى أن يكون هناك نسبة وتناسب بين عدد الشيكات وعدد الوحدات حتى تتاح فرصة بديلة للعميل”.
كتبت: أمل سعداوى
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