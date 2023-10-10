غرفة مركزية لإدارة الأزمات والكوارث بمقر الإسكان بالعاصمة الإدارية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إنه تم تجهيز غرفة مركزية لإدارة الأزمات والكوارث، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بتفعيل دور غرف إدارة الأزمات والكوارث.
وأوضح وزير الإسكان، أنه تم تجهيز الغرفة المركزية لإدارة الأزمات والكوارث، على أعلى مستوى بالتنسيق مع نظم معلومات القوات المسلحة، وستضم الغرفة ممثلين عن الجهات التابعة للوزارة، وخاصة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، من أجل الربط بين الغرفة وأجهزة المدن الجديدة وشركات المياه والصرف بالمحافظات، للتواصل المباشر فى حالة حدوث أزمات.
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