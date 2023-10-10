غرفة مركزية لإدارة الأزمات والكوارث بمقر الإسكان بالعاصمة الإدارية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إنه تم تجهيز غرفة مركزية لإدارة الأزمات والكوارث، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بتفعيل دور غرف إدارة الأزمات والكوارث.

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم تجهيز الغرفة المركزية لإدارة الأزمات والكوارث، على أعلى مستوى بالتنسيق مع نظم معلومات القوات المسلحة، وستضم الغرفة ممثلين عن الجهات التابعة للوزارة، وخاصة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، من أجل الربط بين الغرفة وأجهزة المدن الجديدة وشركات المياه والصرف بالمحافظات، للتواصل المباشر فى حالة حدوث أزمات.