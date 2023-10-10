"تريمبل" تسلّط الضوء على أحدث حلول تكنولوجيا الإنشاءات خلال "يوم مستخدمي تيكلا 2023" في دبي

(MENAFN
- CommuniGate Middle East) 0أكتوبر 2023
استضافت "تريمبل" (Trimble)، إحدى الشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا البناء والمدرجة في بورصة ناسداك بالرمز (NASDAQ: TRMB)، شركات ورواد قطاع البناء خلال "يوم مستخدمي تيكلا في الشرق الأوسط 2023" (Tekla Users Day 2023 Middle East)، الذي أقيم في دبي، لمناقشة آخر الأفكار والاتجاهات في مجال تكنولوجيا برمجيات الإنشاءات. وخلال الحدث، اطلع الخبراء الفنيون والمهندسون والمطورون من العديد من الشركات على أحدث ابتكارات وأدوات "تيكلا"، وتواصلوا مع مستخدمي "تيكلا" الآخرين في منطقة الشرق الأوسط، لتبادل الأفكار التحوليَّة. وشهد الحدث نجاحاً لافتاً، وشكل دفعة جديدة لرسالة الشركة المتمثلة في تشجيع الشركات على تبني التكنولوجيا المتطورة وتسهيل النقاشات الاستراتيجية حول مستقبل قطاع البناء.
ويعد "يوم مستخدمي تيكلا" فعالية سنوية لتكريم مجتمع مستخدمي "تيكلا" والمختصين والمبتكرين، حيث يوفر منصةً مثالية لاستكشاف حلول التصميم الهيكلي وحلول نمذجة معلومات المباني بشكلٍ أشمل. وتضمَّن المؤتمر جلساتٍ عديدة ومحادثات وجلسات أسئلة وأجوبة مباشرة، واستطلاعات رأي مشاركة الأفكار، وسلط على مدى يومين الضوء على مجموعة من الاتجاهات والأفكار المبتكرة.
وقال بول واليت، المدير الإقليمي لشركة "تريمبل سوليوشنز الشرق الأوسط والهند": "يكتسب اعتماد التكنولوجيا أهميةً بالغة، إلا أنَّه قد يشكل تحدياً لأنه يتطلب من المستخدمين فهم وتعلُّم كيفية عمل التكنولوجيا في معالجة مشكلات محددة، وتوظيفها بالشكل الأمثل ضمن المشاريع الكبرى في المنطقة. ونؤمن في "تريمبل" بأن التكنولوجيا تتيح لفرق البناء إجراء تغييرات فعالة في المشاريع، وتقييم آثار هذه التغييرات في الزمن الفعلي لاتخاذ القرارات الاقتصادية المناسبة. كما تسمح التكنولوجيا بالكشف المبكر عن الأخطاء المحتملة التي قد تؤثر على المشاريع، من ما يعزز أهمية تعريف الشركات بهذه التقنيات الجديدة والمتطورة من خلال المنتديات والفعاليات مثل "يوم مستخدمي تيكلا."
ويتطلب تبني التكنولوجيا المتقدمة في قطاع البناء والتشييد تطوير المهارات والمعرفة والتدريب، بالإضافة إلى تخصيص ميزانية للبحث والتطوير لاستكشاف آفاق الحلول. وتعمل هذه التقنيات على تمكين فرق البناء من محاكاة التغيرات في المشاريع في الزمن الفعلي، مما يتيح اتخاذ قرارات مدروسة من حيث التكلفة والكشف المبكر عن الأخطاء. وبالتالي، فإن مواكبة هذه التقنيات الناشئة أمرٌ بالغ الأهمية بالنسبة للشركات، حيث تسعى "تريمبل"، باعتبارها شركة مزودة لحلول تكنولوجيا البناء، إلى الاضطلاع بدورٍ مؤثر على هذا الصعيد.
وأضاف واليت: "للمرة الأولى، تجاوزت نسبة تبني التكنولوجيا في قطاع البناء 50% في العام 2022 وذلك وفقاً لما أسفر عنه استبيان قامت به شركة PwC Middle East CP&I. وتعكس فعالية "يوم مستخدمي تيكلا" التزام قطاع البناء بمواكبة التطور التكنولوجي ودفع عجلة الابتكار، ويعد هذا اليوم أحد أبرز الفعاليات على مستوى المنطقة التي تتيح لشركات البناء منصةً للتعرف على جوانب وآفاق جديدة للتكنولوجيا."
كما أعلنت "تريمبل" عن قائمة الفائزين بجوائز تيكلا لنمذجة معلومات المباني 2023 (Tekla BIM Awards)، والتي ركزت على تكريم أقطاب قطاع الإنشاءات والمشاريع الكبرى في الشرق الأوسط. وتضمَّنت قائمة الفائزين كلاً من " حديقة النباتات والأشجار العُمانية" (Oman Botanic Garden- AIC Steel) لفئة تصويت الجمهور؛ و"حدائق الملك عبدالله العالمية" (The King Abdullah International Gardens - KAIGAIC) لفئة المشاريع العامة؛ و(The Coastal Village Residential - Red Sea Global-Group AMANA) لفئة المشاريع التجارية؛ و(Assuit Turbine Pedestal Foundation PGESCO) لفئة المشاريع الصناعية؛ و(The Move - North Beach Crescent - Steel Bridge- Zamil Steel - Cairo Office) لفئة مشاريع البنية التحتية و"مبنى المقر الرئيسي لشركة مصدر" (Masdar HQ Building- Ramboll Engineers Co.) لفئة المشاريع الصغيرة.
وتواصل "تريمبل" تعزيز ترابُط قطاع البناء وقدرته على الاستفادة من التقنيات المتطورة لدفع عجلة النمو، وذلك عبر تمكين وتشجيع الحوار حول أحدث الاتجاهات الناشئة ضمن قطاع البناء. وتركز "تريمبل" على تقديم حلول تكنولوجيا البناء الفعَّالة، وتسعى إلى تعزيز الوعي المؤسسي واستقطاب شركات جديدة للاستفادة من التقنيات المبتكرة.
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