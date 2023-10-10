مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال تستقبل وفداً من مركز بن حيدر الصحي

(MENAFN
- DFWAC) الإمارات العربية المتحدة- دبي 10 اكتوبر 2023:
في إطار مساعيها الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون مع مختلف الجهات، وإيماناً منها بأهمية توسيع نطاق الشراكة والعمل المثمر، استقبلت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال وفداً من مركز بن حيدر الصحي، زار المؤسسة بهدف مناقشة فرص التعاون المشترك في مجال رعاية المرأة والطفل.
وكان في استقبال الوفد الزائر سعادة شيخة سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، وضم وفد مركز حيدر للأعمال الخيرية كل من الدكتورة حصة محمد عمر بن حيدر رئيسة مجلس الإدارة ، والرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد عمر بن حيدر للأعمال الخيرية، ومزون أحمد المسعود، مديرة العلاقات العامة ، والدكتور محمد عبدالله بن عمر مدير العمليات في مؤسسة حيدر الخيرية.
وتم خلال الزيارة استعراض الفرص المتاحة للتعاون وتقديم الدعم لمبادرات المؤسسة في مجال رعاية النساء والأطفال، حيث ناقش الجانبان إمكانية تنظيم ورش عمل وتقديم استشارات طبية تتناسب مع توجهات مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، كما قام الوفد الزائر بجولة في مرافق المؤسسة واطلع على الخدمات النوعية التي توفرها للفئات المستهدفة من النساء والأطفال.
وفي هذا السياق، أعربت شيخة المنصوري عن تقديرها للجهود المبذولة من قبل مركز بن حيدر الصحي، وأهمية تعزيز التعاون والعمل الجماعي، لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال رعاية المرأة والطفل، مؤكدة أهمية توسيع نطاق التعاون لتحقيق أكبر قدر من الفائدة للنساء والأطفال من ضحايا العنف والاتجار بالبشر، ومشددة على دور ومكانة المراكز والجهات الصحية في دعم ومساندة المؤسسة فيما يتعلق بنوع وجودة الخدمات الصحية والنفسية التي توفرها للضحايا.
يشار إلى أن مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال تقدم الدعم والرعاية للنساء والأطفال ضحايا العنف الأسري، والإساءة، وتوفر لهم بيئة آمنة، وتتضمن خدماتها تقديم الرعاية والدعم النفسي والاجتماعي، والتوعية والتثقيف، والتدريب والتطوير المهني من خلال تقديم فرص التدريب والتأهيل للنساء لتمكينهن اقتصادياً وتعزيز فرصهن في الحياة المهنية، والتواصل والتعاون مع الجهات ذات الصلة، لبناء شراكات مع الهيئات الحكومية والمجتمع المحلي والمؤسسات الخيرية، لتعزيز الجهود المشتركة في مجال حماية النساء والأطفال.
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