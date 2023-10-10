جارتنر: نمو الإنفاق العالمي على الأمن وإدارة المخاطر بمعدّل 14% خلال عام 2024

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- Wallis Public Relations) دبي، الإمارات العربية المتحدة – 10 أكتوبر 2023 – توقّعت شركة جارتنر للأبحاث نمو الإنفاق العالمي للمستخدم النهائي على الأمن وإدارة المخاطر ليصل إلى 215 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة 14.3% عن عام 2023 وذلك وفقاً لأحدث الدراسات الصادرة عن شركة الأبحاث. ومن المتوقع أن يبلغ إنفاق المستخدم النهائي على الأمن وإدارة المخاطر 188.1 مليار دولار أمريكي في عام 2023.
وقال شاليندرا أوبادياي، مدير أبحاث أول لدى "جارتنر": "يشكل التبني المتواصل للخدمات السحابية، واستمرار نماذج العمل الهجينة، والانتشار والاستخدام المتسارعين للذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI)، إضافة إلى البيئة التشريعية المتجددة، العوامل التي تدفع قادة الأمن وإدارة المخاطر إلى زيادة إنفاقهم على الأمن وإدارة المخاطر. ويركز هؤلاء القادة في نفس الوقت جهودهم على تبنّي قدرات أمن تقنية توفر لهم وضوحاً أفضل في الرؤية وقدرة أكبر على الاستجابة للتهديدات في كامل المنظومة الرقمية لمؤسساتهم، وتعيد تحديد معالم طريقة عمل المهام الأمنية وذلك بهدف تعزيز مرونة المؤسسات في مواجهة التهديدات ودون المساس بمستويات الأمن المطلوبة".
ومن المتوقع أن يسجل الإنفاق على خصوصية البيانات وأمن السحابة أعلى معدلات النمو خلال عام 2024 وذلك بزيادة بنسبة 24% في كل من مجالات هذا القطاع مقارنة بالعام السابق (انظر الجدول 1). وستواصل الخصوصية احتلال قمة هرم أولويات المؤسسات وذلك مع ظهور المزيد من التشريعات التي تؤثر على كيفية التعامل مع البيانات الشخصية، ومن ضمنها التشريعات المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي. وتتوقع جارتنر أن تغطي تشريعات الخصوصية الجديدة نحو 75% من البيانات الشخصية لإجمالي سكان العالم بحلول عام 2025.
الجدول 1. إنفاق المستخدم النهائي على الأمن وإدارة المخاطر في جميع مجالات القطاع بجميع أنحاء العالم 2022-2024 (مليون دولار أمريكي)
المجال
إنفاق2022 معدل نمو 2022 (%)
إنفاق 2023 معدل نمو 2023 (%)
إنفاق 2024 معدل نمو 2024 (%)
أمن التطبيقات 5,047.6 10.9 5,765.2 14.2 6,670.3 15.7
أمن السحابة 4,487.4 24.0 5,616.7 25.2 7,002.6 24.7
خصوصية البيانات 1,129.2 9.9 1,338.7 18.5 1,667.3 24.6
أمن البيانات 3,072.9 21.4 3,692.1 20.1 4,333.3 17.4
إدارة إمكانية الوصول إلى الهوية 13,944.1 13.6 16,169.1 16.0 18,556.5 14.8
حماية البنية التحتية 24,089.0 19.9 28,359.6 17.7 33,319.6 17.5
إدارة المخاطر المتكاملة 5,157.3 9.6 5,687.1 10.3 6,277.7 10.4
معدات أمن الشبكة 18,932.5 11.9 21,383.6 12.9 24,360.1 13.9
خدمات الأمن 73,394.7 3.9 80,835.7 10.1 89,996.7 11.3
برمجيات أمن المستهلك 7,443.4 2.9 7,901.7 6.2 8,406.7 6.4
غير ذلك 8,029.8 50.1 11,365.4 41.5 14,362.8 26.4
المجموع 164,728.0 10.6 188,114.8 14.2 214,953.7 14.3
المصدر: جارتنر (سبتمبر 2023)
وسيؤدي استمرار نمو خدمات السحابة العامة إلى زيادة الإنفاق على أدوات الأمن السحابي. وبالنظر إلى مجال الأمن السحابي، فمن المتوقع أن يصل مجموع الإنفاق على حلول وسيط أمن الوصول لحوسبة السّحاب (CASB) ومنصات حماية أحمال العمل السحابية (CWPP) إلى 7 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2024، بزيادة 24.7% عن عام 2023. ومن المتوقع أيضاً أن يشهد الطلب على حلول الاستجابة والتعرف القائمة على السحابة مثل تقنيات التعرف على النقاط الطرفية والاستجابة لها (EDR)، وحلول التعرف والاستجابة المُدارة (MDR) ارتفاعاً خلال عام 2024.
وتشير التوقعات إلى أن حجم إنفاق المستخدم النهائي على الأمن وإدارة المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2024 سيصل إلى 3.3 مليار دولار أمريكي، بزيادة 12.7% عن عام 2023. فيما تشير التوقعات إلى وصول حجم إنفاق المستخدم النهائي على الأمن وإدارة المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2023 إلى 2.9 مليار دولار أمريكي (انظر الجدول 2).
الجدول 2. إنفاق المستخدم النهائي على الأمن وإدارة المخاطر في جميع مجالات القطاع بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022-2024 (مليون دولار أمريكي)
المجال
إنفاق2022 معدل نمو 2022 (%)
إنفاق 2023 معدل نمو 2023 (%)
إنفاق 2024 معدل نمو 2024 (%)
أمن التطبيقات 65.9 7.3 70.7 7.3 78.1 10.5
أمن السحابة 73.0 15.1 83.8 14.8 98.5 17.5
برمجيات أمن المستهلك 120.7 -10.4 135.3 12.1 144.9 7.1
خصوصية البيانات 15.4 14.1 18.1 17.5 22.7 25.4
أمن البيانات 45.1 37.5 49.5 9.7 53.7 8.5
إدارة إمكانية الوصول إلى الهوية 170.5 3.0 188.1 10.3 210.2 11.7
حماية البنية التحتية 421.1 20.8 455.6 8.2 509.1 11.7
إدارة المخاطر المتكاملة 32.3 7.0 35.7 10.5 40.6 13.7
معدات أمن الشبكة 401.7 10.4 442.7 10.2 499.9 12.9
خدمات الأمن 1,174.1 20.9 1,314.6 11.9 1,479.5 12.5
غير ذلك 83.0 40.2 116.2 40.0 144.0 23.9
المجموع 2,602.8 16.0 2,910.2 11.8 3,281.1 12.7
المصدر: جارتنر (سبتمبر 2023)
وأضاف أوبادياي: "من المتوقع أن تزيد المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من إنفاقها بسبب تنامي مستويات الرقمنة وازدياد المخاوف المرتبطة بالهجمات الإلكترونية".
وتشير التوقعات كذلك إلى إمكانية أن يسجل الإنفاق على الخصوصية أعلى مستويات نمو له بنسبة 25.4%، الأمر الذي علّق أوبادياي عليه قائلاً: "إن النمو في الإنفاق على الخصوصية هو نتيجة للقوانين الصارمة لحماية البيانات التي تم فرضها من قبل الحكومات مثل قانون حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية والذي دخل حيز التطبيق في شهر سبتمبر 2023. ويأتي هذا القانون في أعقاب قوانين مطبقة حالياً في دولة الإمارات العربية المتحدة مثل المرسوم الاتحادي الخاص بحماية البيانات الشخصية والخصوصية في المناطق الحرة".
مجال خدمات الأمن يشكل 42% من إجمال الإنفاق العالمي على الأمن وإدارة المخاطر
تشير التوقعات إلى أن حجم الإنفاق على خدمات الأمن -الاستشارات، والتعهيد الخارجي في مجال تكنولوجيا المعلومات، والتطبيق، ودعم الأجهزة- سيصل إلى 90 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة 11% عن عام 2023. ومن المتوقع أن تشكل خدمات الأمن 42% من إجمالي إنفاق المستخدم النهائي على الأمن وإدارة المخاطر في عام 2024، وحيث سيحظى هذا المجال بالحصة الأكبر من الإنفاق على الأمن وإدارة المخاطر خلال عام 2024.
واختتم أوبادياي: "في ضوء زيادة المخاطر الإلكترونية وانتشار التهديدات الإلكترونية وبيئات العمليات المتغيرة، فقد أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى بناء وتحسين برامج الأمن الإلكتروني، إذ يعد هذا الأمر حجر الزاوية لمبادرات الأمن الإلكتروني التي تساعد قادة الأمن وإدارة المخاطر في ضمان أمن البيئات الجديدة، وحمايتها من توسع نطاق الهجمات الإلكترونية، وتوظيف القدرات الأمنية بطرق جديدة، والتوصل إلى كفاءة أعلى من خلال الأتمتة".
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