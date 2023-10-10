طيران ناس يحتفل بمرور 15 عام على انطلاق عملياته في الأردن بحضور السفير السعودي في عمان

(MENAFN
- JUMMAR PR) عمّان - 10 اكتوبر، 2023: احتفل طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في العالم والشرق الأوسط، بمرور 15 عاماً على بدء تشغيل عملياته في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في حفل أقيم مساء أمس الإثنين في العاصمة الأردنية عمّان.
وأقام طيران ناس حفل عشاء بالعاصمة بحضور سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين في الأردن، الأستاذ نايف بن بندر بن أحمد السديري، وبمشاركة ممثلين لوزارة السياحة في الأردن، وعدد من وكلاء السياحة والسفر المحليين.
وبدأ طيران ناس في العام 2009 تسيير أولى رحلاته من مطار الملك خالد الدولي في الرياض إلى مطار الملكة عالية في الأردن، في حين ضاعف الناقل الجوي السعودي عملياته بين البلدين لتصبح اليوم أكثر من 30 رحلة أسبوعية مباشرة بواقع رحلتين يوميتين بين الرياض وعمّان، ورحلة يومية من كل من جدة والدمام إلى العاصمة الأردنية، وثلاث رحلات أسبوعية بين المدينة المنورة وعمّان، وذلك في إطار استراتيجية التوسع التي أطلقها طيران ناس مطلع العام الماضي تحت شعار "نربط العالم بالمملكة"، بما يتماشى مع أهداف استراتيجية الطيران المدني للوصول إلى 330 مليون مسافر وزيادة عدد الوجهات الدولية المرتبطة بالمملكة إلى أكثر من 250 وجهة بحلول عام 2030.
وتوج نجاح طيران ناس بالعديد من الجوائز الدولية، ومنها تتويجه بالمركز الرابع كأفضل طيران اقتصادي بالعالم وفق "سكاي تراكس" العالمية في العام 2023 إضافة إلى تتويجه للعام السادس على التوالي بجائزة أفضل طيران اقتصادي بالشرق الأوسط، والتي تعد أعلى جائزة تمنح في قطاع الطيران على المستوى العالمي منذ إطلاقها في عام 1999، إضافة إلى جائزة " أفضل شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط" في 2022، من مهرجان جوائز السفر العالمية للعام الثامن على التوالي.
كما حصل طيران ناس على أعلى تصنيف في تقييم أجرته منظمة "أبيكس" APEX غير الربحية، التي تعد من أكبر روابط شركات الطيران الدولية، حيث شمل التصنيف 600 شركة طيران من مختلف الفئات حول العالم، وجاء طيران ناس في فئة أربعة نجوم، وهي أعلى فئة للطيران الاقتصادي.
ويمكن حجز الرحلات من خلال جميع قنوات الحجز، عبر الموقع اﻻلكتروني أو تطبيق طيران ناس للهاتف المحمول أو مركز الاتصال طوال أيام الأسبوع (920001234) أو عبر وكلاء السفر.
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