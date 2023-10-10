تحليل سوق العملات عن سامر حسن محلل أسواق وعضو قسم أبحاث السوق في الشرق الأوسط في XS.com

(MENAFN
- Your Mind Media ) شهدت العملات المشفرة مكاسب متواضعة صباح اليوم وذلك بعد الخسائر التي لحقت بها يوم أمس. حيث تحاول البيتكوين التماسك أعلى مستوى 27600 دولاراً، إضافة إلى الايثريوم التي تحاول الاحتفاظ بمستوى 1580 دولاراً. أما عملة Solana فقد استطاعت انتعشت قليلاً أعلى مستوى 22 دولاراً بعد أن تخلت عن مكاسبها الممتدة منذ بداية أكتوبر الحالي.
فيما يبدو أن تقريراً جديداً من Coinshares، حول المزيد من التدفقات الداخلة إلى الصناديق المتداولة الخاصة بالعملات المشفرة والتي سجلت تدفقات بنحو 78 مليون دولاراً وهي أعلى المستويات منذ يوليو الفائت. حيث سجلت الصناديق المرتبطة بالبيتكوين تدفقات بنحو 43 مليون دولار.
فيما قد سجلت صناديق العقود الآجلة للايثيريوم والتي تم اطلاقها مؤخراً تدفقات بنحو 10 مليون دولاراً فقط. فيما تحدث التقرير عن ضعف شهية المستثمرين تجاه الاستثمار في هذه المنتجات وذلك عند المقارنة مع صناديق العقود الآجلة للبيتكوين والتي جمعت حين إطلاقها أكثر من مليار دولار في العام 2021.
على نحو ملحوظ أيضاً، فقد شهدت الصناديق المرتبطة بسولانا تدفقات بحوالي 24 مليون دولاراً، وذلك قد تكون سجلت 28 اسبوعاً من التدفقات الداخلة مقابل 4 أسابيع من التدفقات الخارجة خلال العام 2023. فيما تحدث رئيس الأبحاث في Coinshares، James Butterfill، عن أهمية سولانا كأحد أبرز البدائل للبيتكوين.
فيما تأتي هذه الأرقام الإيجابية للمنتجات المرتبطة بسولانا بعد إطلاق التحديث الجديد والذي قد قدم إمكانية إجراء المعاملات بشكل سري بدون كشف التفاصيل علناً إضافية إلى التحديث الذي ساهم في تخفيض استهلاك الموارد الحاسوبية عند إجراء تأكيد المعاملات على الشبكة.
يبدو أن المعنويات الإيجابية في سوق العملات المشفرة عموماً لا تزال موجودة وذلك مع استمرار ضخ المستثمرين لأموالهم في المنتجات المرتبطة في العملات المشفرة وإن لم يكن على المستوى المأمول. فيما أرى أن استمرار الضبابية المحيطة بالبيئة التنظيمية والتشريعية الناظمة لعمل هذا السوق المعقد، خصوصاً في الولايات المتحدة، ستشكل عائقاً أمام النمو المستدام والتبني الواسع لهذه التكنولوجيا. كما أرى أن أي ارتفاعات قد تكون تالية لأي من الاخبار أو الاحداث الإيجابية ستكون قصيرة الأجل للغاية.
كما أرى أن أي من التوقعات، خصوصاً بعيدة المدى، التي قد تشير إلى إمكانية تحقيق أي من العملات المشفرة لمكاسب خيالية، كالحديث عن إمكانية أن تبلغ البيتكوين مستوى 100,000 دولاراً، يجب أن تكون مسؤولة وتستند إلى ما يكفي من الأدلة الموضوعية والممارسات المنهجية في التنبؤ، وأنا لا أرى ذلك حقيقةً في أي من تلك التوقعات.
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