أسطورة مانشستر سيتي اللاعب بول ديكوف ينضم لشركة أكرونيس خلال جيتكس 2023

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- Matrix PR) أسلوب عمل مجرمي الإنترنت يتطور بسرعة مع الذكاء الاصطناعي وأكواد برمجيات الابتزاز لاختراق الأنظمة والحصول على معلومات هامة وحساسة
تشارك أكرونيس، الشركة الرائدة في مجال الكشف عن التهديدات السيبرانية الحديثة، للمرة الرابعة في جيتكس جلوبال تأكيداً على التزامها بدعم الأمن السيبراني. وكجزء من استرتيجيتها في تعزيز شراكاتها في المجال الرياضي، تستضيف أكرونيس هذا العام لاعب مانشستر سيتي السابق والأسطورة بول ديكوف. وتشارك أكرونيس في الفعالية العالمية هذا العام تحت شعار "تعزيز مرونة الأنشطة السيبرانية لمواجهة الهجمات الذكية والمتطورة" تأكيداً لأهمية وجود نظام مرن ومُتكامل للحماية الإلكترونية.
ويمكن لزوار جناح أكرونيس في جيتكس 2023:
1. مشاهدة العروض التوضيحية الحية: تستعرض أكرونيس قوة وقدرات حلولها بشكل مباشر من خلال العروض التوضيحية الحية لأهم وأحدث تقنيات القطاع.
2. حضور الجلسات اليومية: يستضيف خبراء أكرونيس جلسات يومية تقدم رؤى عميقة حول أحدث التوجهات والابتكارات في مجال الأمن السيبراني. ويحصل زوار الجناح على ختم جديد على جواز سفرهم الخاص بأكرونيس عن كل جلسة يحضرونها، مما يمنحهم فرصة الفوز بجوائز قيمة.
3. المشاركة في اللعب: يمكن لزوار جناح أكرونيس المشاركة في أنشطة اللعب التفاعلية واختبار معلوماتهم والتعرف على الأمن السيبراني بطريقة جديدة وللحصول على فرصة للفوز بجوائز قيمة.
4. التعرف على بول ديكوف: يمكن لزوار جناح أكرونيس الحصول على فرصة حصرية للقاء اللاعب الأسطوري بول ديكوف يوم الأربعاء 18 أكتوبر والحصول على توقيعه وصورة تذكارية معه.
وفي هذا السياق، قال زياد نصر، المدير العام لأسواق الشرق الأوسط في شركة أكرونيس، "متحمسون للمشاركة مع أهم شركات التكنولوجيا حول العالم والمهتمين في المجال لعرض أحدث الحلول والابتكارات المتطورة في جيتكس 2023. ونؤكد هذا العام على ضرورة قيام الشركات والمؤسسات بتحديث تدابير الحماية السيبرانية والارتقاء بها. حيث شهد عالم التكنولوجيا خلال السنوات الأخيرة إطلاق العديد من الابتكارات القيمة، والتي تحمل في نفس الوقت خطورة كبيرة مثل الذكاء الاصطناعي. ونعمل باستمرار على توعية الشركات حول أهمية امتلاك نظام حماية سيبراني يتسم بالمرونة والكفاءة من حيث التكلفة ويعمل على حماية الشركة أو المؤسسة بشكل استباقي. وندرك أن الأمن السيبراني يشكل اليوم أحد أهم مصادر القلق للشركات والأفراد، وتقع على الشركات مسؤولية اتخاذ العديد من الخطوات العملية لتكون مستعدة لحماية نفسها من التهديدات السيبرانية. وتتضمن تلك الخطوات تدريب الموظفين ورفع وعيهم، وإجراء تقييم لكل التهديدات المُحتملة التي تُعرّض أمن وشبكات وأنظمة ومعلومات الشركة للمخاطر، ووضع خطة محددة للاستجابة للمشاكل تتضمن كافة الخطوات التي يجب القيام بها في حال التعرض لهجمة سيبرانية، بالإضافة إلى التحديثات المُستمرة وتصحيح الأخطاء والتعامل مع كافة المشاكل على نحو دوري."
وعلى الرغم من المجهودات المستمرة، لاتزال منطقة الخليج العربي تواجه العديد من الهجمات السيبرانية، وينتج عن هذا سرقة بيانات قيمة جداً، وتوقف العمل في العديد من الشركات والمؤسسات الكبيرة والمتوسطة بما في ذلك الهيئات الحكومية وقطاع الرعاية الصحية والعديد من المنظمات الهامة الأخرى. وشهدت المنطقة زيادة ملحوظة في الهجمات عن طريق البريد الإلكتروني وبرمجيات الابتزاز، حيث زادت نسبة الهجمات السيبرانية عن طريق البريد الإلكتروني لتصل إلى 464% في 2023، بالمقارنة بنسبة بلغت 24% في 2022 لكل شركة.
وفي الوقت الذي أصبح فيه الذكاء الاصطناعي أحد أهم الأساليب للارتقاء بعملية الكشف عن التهديدات وأتمتة الاستجابة لها، لكنه يحمل في الوقت نفسه مجموعة جديدة من التهديدات والمخاطر مثل الهجمات، وتزوير بيانات التدريب لنماذج التعلم الآلي، وعكس نموذج تعلم الآلات، والهجمات على أنظمة التعلم الآلي التي تهدف إلى استخراج البيانات الخاصة من نماذج العمل. وعلى الجانب الآخر، يحاول مجرمو الانترنت زيادة سرعة وحجم ونطاق أنشطتهم عن طريق الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، ويستخدم المجرمون الآن تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتطوير البرمجيات الضارة وأساليب التصيد الاحتيالي عن طريق البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة.
ومع تعقد مشهد التهديدات والمخاطر السيبرانية في المنطقة، يتوقع خبراء الأمن السيبراني أن الشركات والمؤسسات ستزيد على الأغلب من ميزانيات تكنولوجيا المعلومات لتواكب الزيادة في الطلب على الحلول الفعالة. وبحسب مؤسسة جارتنر، من المتوقع زيادة الانفاق على تكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 4% لتصل إلى 183.3 مليار دولار في 2024، بالمقارنة مع 176.8 مليار دولار في 2023. ومن المتوقع أن يدفع هذا التوجه شركات المنطقة لإنفاق المزيد على البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات مثل الأمن السيبراني وتحسين نظم إدارة المعلومات وحماية الأصول الرقمية.
ويستعرض جيمس سلابي، رئيس الأمن السيبراني في شركة أكرونيس، العديد من المواضيع الهامة في جيتكس 2023 مثل كيفية مواجهة تهديدات الأمن السيبراني التي يُساعدها "تشات جي بي تي"، وتأسيس أنظمة مرنة وشاملة للأمن السيبراني، وكيفية تحقيق الاستفادة القصوى من التأمين ضد الهجمات السيبرانية، إضافة إلى وضع خطة للاستجابة للحوادث والمشاكل وحماية بيانات "ميكروسوفت 365" و"جوجل ورك سبيس" الخاصة بكل شركة.
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