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استشهاد شاب في مواجهات مع الاحتلال ببيت أمر شمال الخليل

10/10/2023 8:13:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب أحمد شرف خلف عوض (20 عاما) متأثرا بجروحه التي أصيب بها في مواجهات شهدتها بلدة بيت أمر، شمال الخليل.


وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتدت على مشيعي الشهيد منتصر عبد الحميد زعاقيق (31 عاما) الذي ارتقى إثر إصابته بجروح حرجة برصاص الاحتلال الإسرائيلي الحي بالرأس، خلال مواجهات شهدتها البلدة في وقت سابق.

وفا


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