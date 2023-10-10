استشهاد شاب في مواجهات مع الاحتلال ببيت أمر شمال الخليل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب أحمد شرف خلف عوض (20 عاما) متأثرا بجروحه التي أصيب بها في مواجهات شهدتها بلدة بيت أمر، شمال الخليل.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتدت على مشيعي الشهيد منتصر عبد الحميد زعاقيق (31 عاما) الذي ارتقى إثر إصابته بجروح حرجة برصاص الاحتلال الإسرائيلي الحي بالرأس، خلال مواجهات شهدتها البلدة في وقت سابق.
وفا
MENAFN10102023000208011052ID1107219662
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.