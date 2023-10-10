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خادم الحرمين والامير محمد بن سلمان يعزيان جلالة الملك

10/10/2023 8:13:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، في وفاة الدكتور معروف البخيت رئيس الوزراء الأسبق ـ رحمه الله ـ .
كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ، في وفاة الدكتور معروف البخيت رئيس الوزراء الأسبق ـ رحمه الله ـ .

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