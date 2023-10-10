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استنفار للجيش الإسرائيلي وانتشار للجيش اللبناني عند الحدود الجنوبية

10/10/2023 8:13:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تشهد الحدود اللبنانية الجنوبية انتشارا للجيش اللبناني، وسط استنفار عسكري للجيش الإسرائيلي، فيما يسود الهدوء الحذر الموقع.
وأفادت صحيفة "النهار" بأن عناصر الجيش الإسرائيلي في حالة استنفار على الحدود وسط انتشار للجيش من الجانب اللبناني.


وفي وقت سابق، أفاد مراسل RT بأن قوات "اليونيفيل" والجيش اللبناني، يقومان بتسيير دوريات مشتركة على طول الخط الأزرق جنوب لبنان.

روسيا اليوم


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