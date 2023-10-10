استنفار للجيش الإسرائيلي وانتشار للجيش اللبناني عند الحدود الجنوبية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تشهد الحدود اللبنانية الجنوبية انتشارا للجيش اللبناني، وسط استنفار عسكري للجيش الإسرائيلي، فيما يسود الهدوء الحذر الموقع.
وأفادت صحيفة "النهار" بأن عناصر الجيش الإسرائيلي في حالة استنفار على الحدود وسط انتشار للجيش من الجانب اللبناني.
وفي وقت سابق، أفاد مراسل RT بأن قوات "اليونيفيل" والجيش اللبناني، يقومان بتسيير دوريات مشتركة على طول الخط الأزرق جنوب لبنان.
روسيا اليوم
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