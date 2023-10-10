من جديد السعودية تسعى خلف ميسي بعد سقوط إنتر ميامي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فجرت صحيفة "سبورت الإسبانية" مفاجأة من العيار الثقيل حول رغبة السعودية في ضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم إنتر ميامي الأمريكي.



وارتبط اسم ميسي بالانتقال إلى المملكة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قبل اتخاذه قرار الرحيل إلى الولايات المتحدة الأمريكية والتوقيع مع إنتر ميامي.

ووفقا للصحيفة الإسبانية، فإن السعودية تتطلع إلى التعاقد مع ليونيل ميسي لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة بالفترة الحالية، بعد فشل قدومه في الصيف الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن السعودية تسعى لإعادة جمع شمل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو داخل دوري روشن، بعدما تنافس الثنائي لسنوات طويلة في الليغا الإسبانية.

وتسعى السعودية لاستغلال انتهاء موسم ليونيل ميسي مع إنتر ميامي عقب فشل الفريق في التأهل إلى الأدوار الإقصائية في الدوري الأمريكي، مما يعني عدم خوض الفريق لأي مباراة حتى شهر فبراير المقبل موعد انطلاق النسخة الجديدة من الدوري.

في الوقت نفسه، ارتبط ميسي بالعودة إلى برشلونة على سبيل الإعارة، إلا أن النادي الكتالوني لن يستطيع تسجيله في قائمة الفريق الكتالوني بسبب قواعد اللعب المالي النظيف، بالإضافة إلى أولوية النادي في تسجيل فيتور روكي المنتظر انضمامه للفريق في يناير المقبل.

وكان مدرب فريق إنتر ميامي تاتا مارتينيو رد على شائعات رحيل ميسي عن إنتر ميامي: "هناك أنباء عن عودة ميسي إلى برشلونة، قد تكون هذه الأنباء مؤكدة ولكن ذهاب ليو إلى مدينة برشلونة سيكون من أجل النزهة فقط".

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