شاهد.. لحظة سقوط حارس مرمى بعد انفجار مفرقعة نارية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعرض حارس مرمى نادي "كليرمون فوت 63" لإصابة، إثر انفجار مفرقعة نارية، ما أدى إلى توقف مباراته أمام مضيفه مونبلييه، الأحد، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وأفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن جماهير نادي مونبلييه ألقت ألعابا نارية تسببت إحداها في إصابة موري دياو حارس مرمى كليرمون فوت، قبل نهاية المباراة بدقائق، ليتم إخراجه من أرضية الملعب على نقالة، وقرر الحكم إيقاف المواجهة، والنتيجة كانت تشير إلى تقدم فريق مونبلييه بأربعة أهداف مقابل هدفين.
ولم يصدر أي قرار حول مصير هذه المباراة بعد إيقافها، في حين أكد نادي كليرمونت دعمه الكامل لموري دياو عقب الحادث.
ملاعب
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN10102023000208011052ID1107219655
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.