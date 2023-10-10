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شاهد.. لحظة سقوط حارس مرمى بعد انفجار مفرقعة نارية

10/10/2023 8:13:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعرض حارس مرمى نادي "كليرمون فوت 63" لإصابة، إثر انفجار مفرقعة نارية، ما أدى إلى توقف مباراته أمام مضيفه مونبلييه، الأحد، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وأفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن جماهير نادي مونبلييه ألقت ألعابا نارية تسببت إحداها في إصابة موري دياو حارس مرمى كليرمون فوت، قبل نهاية المباراة بدقائق، ليتم إخراجه من أرضية الملعب على نقالة، وقرر الحكم إيقاف المواجهة، والنتيجة كانت تشير إلى تقدم فريق مونبلييه بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ولم يصدر أي قرار حول مصير هذه المباراة بعد إيقافها، في حين أكد نادي كليرمونت دعمه الكامل لموري دياو عقب الحادث.

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