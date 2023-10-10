دول بدأت بإجلاء رعاياها من فلسطين المحتلة - أسماء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بدأت عدة دول في إجلاء رعاياها من فلسطين المحتلة، عقب إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "حالة الحرب" على غزة.



وألغت شركات الطيران العالمية عشرات الرحلات من وإلى إسرائيل، فيما أعلنت دول كثيرة عن إجلاء رعاياها العالقين في البلاد.



بولندا

أصبحت بولندا أول دولة تعلن عزمها إرسال طائرات عسكرية لإجلاء رعاياها العالقين في إسرائيل.



وهبطت 3 طائرات عسكرية تقل بولنديين تم إجلاؤهم من إسرائيل في وارسو صباح الاثنين، على ما أعلنت السلطات البولندية.



البرازيل

أرسلت الحكومة البرازيلية 6 طائرات على الأقل لإعادة مواطنيها الراغبين في مغادرة إسرائيل، على ما أعلنت القوات الجوية البرازيلية.



هنغاريا

قامت هنغاريا بإجلاء 215 مواطنا من تل أبيب على متن طائرتين عسكريتين.



سويسرا

قالت وزارة الخارجية السويسرية، الاثنين، إنها ستجلي رعاياها من إسرائيل على متن رحلة تسيرها شركة الطيران السويسرية.



إيطاليا

أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، الثلاثاء، عن عودة نحو 200 من مواطنيها من إسرائيل على متن طائرتين عسكريتين.



رومانيا

أعلنت وزارة الخارجية الرومانية، الاثنين، إجلاء 245 من مواطنيها من إسرائيل.



إسبانيا

قال وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، الثلاثاء، إن مدريد تجهز طائرة عسكرية للتوجه إلى إسرائيل لإجلاء الإسبان الراغبين في المغادرة.



تايلاند

أعلن نائب وزير الشؤون الخارجية التايلاندي جاكابونغ سانغماني، الثلاثاء، أن الحكومة تسعى لإجلاء آلاف التايلانديين.



يعمل نحو 30 ألف تايلاندي في إسرائيل معظمهم في قطاع الزراعة.

هولندا

نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه.إن.بي) عن وزارة الخارجية قولها إن الحكومة تدرس خيارات لإعادة رعاياها من إسرائيل عبر رحلات الطيران العارض.



النمسا

قال المستشار النمساوي كارل نيهامر الثلاثاء إن النمسا ترتب لإجلاء مواطنيها من إسرائيل بطائرة نقل عسكرية الأربعاء. سكاي نيوز

