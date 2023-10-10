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نجم ريال مدريد الجديد يحطم رقم الأسطورة رونالدو.. جدول هدافي الدوري الإسباني

10/10/2023 8:13:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عزز النجم الإنجليزي جود بيلينغهام، لاعب خط وسط فريق ريال مدريد، تربعه على عرش صدارة هدافي الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد انتهاء مباريات الجولة التاسعة من "لا ليغا".
وأحرز جود بيلينغهام ثنائية لفريق ريال مدريد في شباك ضيفه أساسونا، خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري، ليرفع رصيده إلى 8 أهداف، ويبتعد بفارق 3 أهداف عن أقرب ملاحقيه.
وسجل بيلينغهام 8 أهداف في أول 8 مباريات له في الدوري الإسباني، ليتخطى رقم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سجل سبعة أهداف في أول تسع مباريات له بقميص "الميرينغي" في ديسمبر 2009.
وفي ما يلي ترتيب أفضل هدافي الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد نهاية مباريات الجولة التاسعة:
1- الإنجليزي جود بيلينغهام (ريال مدريد) – 8 أهداف
2- الياباني تاكيفوسا كوبو (ريال سوسييداد) – 5 أهداف
2- الإسباني ألفارو موراتا (أتلتيكو مدريد)
2- الإسباني خوسيلو (ريال مدريد) – 5 أهداف
2- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) – 5 أهداف
2- الإسباني بريان زاراغوزا (غرناطة) – 5 أهداف
7- الإسباني سيرجيو أريباس (الميريا) – 4 أهداف
7- الغاني إيناكي ويليامز (أتلتيك بيلباو) – 4 أهداف
7- الإسباني جوركا جوروزيتا (أتلتيك بيلباو) – 4 أهداف
7- الإسباني أبدون براتس (ريال مايوركا) – 4 أهداف
7- ألكسندر سورلوث (فياريال) – 4 أهداف
7- الفرنسي أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد) – 4 أهداف
7- فيدات موريسي (ريال مايوركا) – 4 أهداف
7- الإسباني ميكيل أويارزابال (ريال سوسيداد) – 4 أهداف
7- الإسباني لويس سواريز (ألميريا) – 4 أهداف
7- الإسباني بورخا مايورال (خيتافي) – 4 أهداف...
ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين على وصيفه نادي جيرونا، ويليهما فريق برشلونة في المركز الثالث برصيد 21 نقطة.

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