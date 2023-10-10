زوارق بحرية الاحتلال تدمر مراكب الصيادين الراسية في ميناء خان يونس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أطلقت زوارق حربية إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، قذائقها المدفعية تجاه مراكب الصيادين في ميناء خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأفاد مراسل "وفا " ، بأن الزوارق الحربية أطلقت العشرات من قذائف مدفعيتها تجاه مراكب الصيادين الراسية في ميناء خان يونس ودمرت عددا منها.
وأضاف أن الزوارق الحربية الإسرائيلية تواصل قصفها المدفعي على طول شارع الرشيد الساحلي غرب محافظات قطاع غزة، محدثة أضرارا مادية، ودوي انفجارات عاليا في المكان.
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