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زوارق بحرية الاحتلال تدمر مراكب الصيادين الراسية في ميناء خان يونس

10/10/2023 8:13:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أطلقت زوارق حربية إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، قذائقها المدفعية تجاه مراكب الصيادين في ميناء خان يونس جنوب قطاع غزة.


وأفاد مراسل "وفا " ، بأن الزوارق الحربية أطلقت العشرات من قذائف مدفعيتها تجاه مراكب الصيادين الراسية في ميناء خان يونس ودمرت عددا منها.


وأضاف أن الزوارق الحربية الإسرائيلية تواصل قصفها المدفعي على طول شارع الرشيد الساحلي غرب محافظات قطاع غزة، محدثة أضرارا مادية، ودوي انفجارات عاليا في المكان.


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