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أزمة مرتقبة بين منتخب المغرب وريال مدريد

10/10/2023 8:13:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفاد تقرير صحفي إسباني، الاثنين، باحتمالية وقوع أزمة بين منتخب المغرب وريال مدريد، خلال الفترة القريبة المقبلة.
ويتطلع منتخب المغرب لضم إبراهيم دياز، لاعب وسط ريال مدريد، لتمثيل منتخب أسود الأطلس، في ظل عدم مشاركته مع منتخب إسبانيا الأول حتى الآن.
ويملك دياز أصولا مغربية من جهة والدته وإسبانية من جهة والدته، وهو ما يجعله مؤهلا قانونيا لتمثيل منتخبي "أسود الأطلس" و"لا روخا".
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، ونقلا عن وسائل إعلام مغربية، فإن دياز قرر تمثيل منتخب المغرب والمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2024.
وأضافت الصحيفة أن قرار دياز سيتسبب في أزمة بين ريال مدريد ومنتخب المغرب، خاصة أن البطولة القارية تقام في يناير المقبل، بمنتصف الموسم.
وقال محمد مقروف الناطق الرسمي باسم الاتحاد المغربي لكرة القدم: "إبراهيم دياز يريد المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2024، لكنه يواجه عقبات (فرضها) ناديه ريال مدريد".
ولا يريد ريال مدريد خسارة دياز في يناير المقبل، رغم أنه في حالة استدعاء المغرب للاعب، فإن الميرنجي لا يمكنه الرفض، لكونها بطولة رسمية.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن اتحاد كرة القدم المغربي سيجري محادثات مع ريال مدريد لتسوية هذا الوضع.
ويرتبط إبراهيم دياز بعقد مع عملاق كرة القدم الإسبانية يمتد حتى عام 2027، كما تبلغ قيمته السوقية مبلغ 20 مليون يورو في بورصة الموقع المختص "ترانسفير ماركات."
وشارك دياز في 8 مباريات مع نادي ريال مدريد خلال الموسم الحالي سجل خلالها هدفا وحيدا، وتحديدا خلال المواجهة أمام لاس بالماس ضمن الجولة الـ7 من الدوري الإسباني.
وجدد الأخير العهد مع "الميرينغي" خلال الموسم الحالي بعد مغامرة على سبيل الإعارة استمرت لفترة موسمين مع نادي ميلان.
ويلاحق منتخب المغرب حلم تجديد العهد مع لقب المسابقة الأبرز في القارة الإفريقية الغائب عن خزائنه منذ نسخة عام 1976 التي احتضنتها أثيوبيا.

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