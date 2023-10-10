بلومبرغ: بلغاريا ورومانيا وتركيا تنشئ وحدة خاصة لرفع الألغام في البحر الأسود

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت وكالة "بلومبرغ" بخطط بلغاريا ورومانيا وتركيا لإنشاء وحدة مشتركة لتطهير المياه الإقليمية من الألغام البحرية التي تصل نتيجة الأعمال القتالية بين روسيا وأوكرانيا.
ونقلت الوكالة عن مصادر أن إنشاء الوحدة الجديدة ستظهر قدرة الدول الثلاث على حل مشكلة رفع الألغام في مياه البحر الأسود بشكل مستقل، دون إشراك دول أخرى من أعضاء حلف الناتو.
وأضافت أن تشكيل الوحدة سيتم في موعد لا يتجاوز شهرا واحدا، مشيرة إلى أن بلدان حلف الناتو ستوحد - لأول مرة منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - جهودها لعقد حدث كبير في البحر الأسود.
RT
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