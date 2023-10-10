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بلومبرغ: بلغاريا ورومانيا وتركيا تنشئ وحدة خاصة لرفع الألغام في البحر الأسود

10/10/2023 8:13:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت وكالة "بلومبرغ" بخطط بلغاريا ورومانيا وتركيا لإنشاء وحدة مشتركة لتطهير المياه الإقليمية من الألغام البحرية التي تصل نتيجة الأعمال القتالية بين روسيا وأوكرانيا.


ونقلت الوكالة عن مصادر أن إنشاء الوحدة الجديدة ستظهر قدرة الدول الثلاث على حل مشكلة رفع الألغام في مياه البحر الأسود بشكل مستقل، دون إشراك دول أخرى من أعضاء حلف الناتو.


وأضافت أن تشكيل الوحدة سيتم في موعد لا يتجاوز شهرا واحدا، مشيرة إلى أن بلدان حلف الناتو ستوحد - لأول مرة منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - جهودها لعقد حدث كبير في البحر الأسود.

RT

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