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أنشيلوتي يوافق على بيع نجم ريال مدريد

10/10/2023 8:13:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وافق كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، على بيع أحد لاعبي الميرنجي إلى يوفنتوس، في الميركاتو الشتوي المقبل.
وسبق أن حاول يوفنتوس، الحصول على توقيع لوكاس فاسكيز ظهير الميرنجي، في صيف 2023، لكن تمسك ريال مدريد باستمراره.
ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال"، فإن يوفنتوس جدد اهتمامه بالتوقيع مع لوكاس فاسكيز في الميركاتو الشتوي المقبل.
ويرتبط لوكاس فاسكيز بعقد مع ناديه ريال مدريد حتى 30 يونيو/حزيران 2024.
وأشارت إلى أن أنشيلوتي وافق على رحيل فاسكيز، لكن مجلس إدارة الميرنجي، اشترط الحصول على 8 ملايين يورو.
وأوضحت أن الريال اشترى عقد فينيسيوس توبياس كاملا، وسيصبح لاعبا في الفريق الأول، بداية من الموسم المقبل، ليكون بديلا لداني كارفاخال في مركز الظهير الأيمن.
وتابعت "فاسكيز يدرك أن شراء توبياس أو التعاقد مع ظهير أيمن آخر في الشتاء، سيقلل فرص مشاركته مع الفريق".

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