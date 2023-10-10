مانشستر يونايتد يضع شرطا للعفو عن سانشو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الاثنين، موقف مانشستر يونايتد النهائي من لاعبه جادون سانشو.ويتمسك إريك تين هاج، المدير الفني للشياطين الحمر، باستبعاد سانشو من الفريق الأول، بعدما وصف مدربه الهولندي بـ"الكاذب".وكان تين هاج قد فسر استبعاد سانشو من مباراة آرسنال، الشهر الماضي، بسوء أدائه في التدريبات، وهو ما لم يعجب اللاعب، الذي هاجم المدرب في بيان.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد سيقرر التخلص من سانشو، إذا رفض الاعتذار لتين هاج.

ومن جانبه، يعتقد المدرب الهولندي أن سلوك اللاعبين الآخرين في التدريبات تحسن، منذ معاقبة سانشو.

واعتبرت الصحيفة أن هذه الروح انعكست على فوز مانشستر يونايتد، في الوقت المحتسب بدل الضائع، على برينتفورد (2-1) ضمن منافسات البريميرليج.

وأضافت أن سانشو متردد في الاعتذار، بعد استخدامه ككبش فداء لهزائم الفريق، بحسب رأيه.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة