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استشهاد الشاب أحمد أشرف خلف عوض(20) عاما برصاص الاحتلال

10/10/2023 8:13:15 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، استشهاد الشاب أحمد أشرف خلف عوض (٢٠ عاماً) متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الرأس ببلدة بيت أمر.

يتبع...

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