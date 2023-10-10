استشهاد الشاب أحمد أشرف خلف عوض(20) عاما برصاص الاحتلال

استشهاد الشاب أحمد أشرف خلف عوض(20) عاما برصاص الاحتلال
التاريخ
10/10/2023 8:13:15 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، استشهاد الشاب أحمد أشرف خلف عوض (٢٠ عاماً) متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الرأس ببلدة بيت أمر.
يتبع...
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