الإعلام العبري: لأول مرة منذ 1973.. إسرائيل ستُشكل حكومة طوارئ

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل ابيب /PNN / ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023، أن كيان الاحتلال "الإسرائيلي" يقترب من تشكيل ما أسمته بـ"حكومة طوارئ قومية" لإدارة الحرب على غزة.
وأشارت وسائل الإعلام العبرية، بأن هذا الأمر يحدث لأول مرة منذ حربي عامي 1967/1973.
من جانبها قالت إذاعة الجيش "الإسرائيلي": "إن رؤساء الائتلاف الحكومي فوضوا رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو بالعمل على تشكيل حكومة طوارئ".
يتواصل العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي بعد بدء عملية "طوفان الأقصى"، إذ أعلنت وزارة الصحة بغزة في آخر تحديث لها، عن ارتفاع عدد الشهداء والإصابات جراء العدوان المستمر على قطاع غزة.
ويتعرض قطاع غزة غارات جوية عنيفة من الطائرات الحربية "الإسرائيلي" بشكل همجي غير مسبوق، دُمرت جراءها أبراج سكنية ومنازل مدنية إلى جانب المقرات الحكومية والمؤسساتية التعليمية.
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