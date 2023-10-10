الإعلام العبري: لأول مرة منذ 1973.. إسرائيل ستُشكل حكومة طوارئ

MENAFN - Palestine News Network ) تل ابيب /PNN / ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023، أن كيان الاحتلال "الإسرائيلي" يقترب من تشكيل ما أسمته بـ"حكومة طوارئ قومية" لإدارة الحرب على غزة.

وأشارت وسائل الإعلام العبرية، بأن هذا الأمر يحدث لأول مرة منذ حربي عامي 1967/1973.

من جانبها قالت إذاعة الجيش "الإسرائيلي": "إن رؤساء الائتلاف الحكومي فوضوا رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو بالعمل على تشكيل حكومة طوارئ".

يتواصل العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي بعد بدء عملية "طوفان الأقصى"، إذ أعلنت وزارة الصحة بغزة في آخر تحديث لها، عن ارتفاع عدد الشهداء والإصابات جراء العدوان المستمر على قطاع غزة.

ويتعرض قطاع غزة غارات جوية عنيفة من الطائرات الحربية "الإسرائيلي" بشكل همجي غير مسبوق، دُمرت جراءها أبراج سكنية ومنازل مدنية إلى جانب المقرات الحكومية والمؤسساتية التعليمية.