Tuesday, 10 October 2023 04:26 GMT

الإعلام العبري: لأول مرة منذ 1973.. إسرائيل ستُشكل حكومة طوارئ

10/10/2023 8:13:14 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل ابيب /PNN / ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023، أن كيان الاحتلال "الإسرائيلي" يقترب من تشكيل ما أسمته بـ"حكومة طوارئ قومية" لإدارة الحرب على غزة.

وأشارت وسائل الإعلام العبرية، بأن هذا الأمر يحدث لأول مرة منذ حربي عامي 1967/1973.

من جانبها قالت إذاعة الجيش "الإسرائيلي": "إن رؤساء الائتلاف الحكومي فوضوا رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو بالعمل على تشكيل حكومة طوارئ".

يتواصل العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي بعد بدء عملية "طوفان الأقصى"، إذ أعلنت وزارة الصحة بغزة في آخر تحديث لها، عن ارتفاع عدد الشهداء والإصابات جراء العدوان المستمر على قطاع غزة.

ويتعرض قطاع غزة غارات جوية عنيفة من الطائرات الحربية "الإسرائيلي" بشكل همجي غير مسبوق، دُمرت جراءها أبراج سكنية ومنازل مدنية إلى جانب المقرات الحكومية والمؤسساتية التعليمية.

MENAFN10102023000205011050ID1107219644

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث