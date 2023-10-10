صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو السعودية إلى 4% في عام 2024

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - خفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في 2023، مرة أخرى، على خلفية خفض إنتاج النفط، لكنه رفع توقعاته في العام المقبل.
وبحسب أحدث تقاريره عن آفاق الاقتصاد العالمي، المنشور اليوم الثلاثاء، يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 0.8% فقط في العام الجاري، انخفاضا من 1.9 % في توقعات يوليو.
وفي العام المقبل يتوقع صندوق النقد الدولي، أن ينمو اقتصاد السعودية بنسبة 4 % ارتفاعا من 2.8 % في التوقعات السابقة.
وتتوقع المملكة أن تحقق نموا بنسبة 4.4 % في عام 2024، بحسب البيان المالي لميزانية العام المقبل.
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