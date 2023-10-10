كيف يؤثر وقف حقل تمار الإسرائيلي على أسعار الغاز الأوروبي؟

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال بنك غولدمان ساكس، إن تقليص إنتاج الغاز في إسرائيل بسبب عملية طوفان الأقصى، من المرجح أن يؤدي إلى تراجع المعروض العالمي، لكن التأثير على أسعار الغاز الأوروبية هامشي في الوقت الحالي.
وبين البنك: " تقليص المعروض من الغاز الطبيعي المسال عالميا يعد هامشيا في الوقت الحالي، إذ أن تأثيره النهائي على المعروض في منطقة شمال غرب أوروبا أقل من الحجم الإجمالي للتعطل".
وارتفعت أسعار النفط والغاز في أنحاء العالم أمس الاثنين، بسبب عدوان الإحتلال على غزة وكذلك إضراب العمال في محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال في أستراليا.
ويرى البنك أن المخاطر على أسعار الغاز في أوروبا تميل نحو الاتجاه الصعودي نظرا لحالة عدم اليقين حول مدة تعطل إنتاج الغاز وفي ظل تزايد الغموض حول التداعيات الجيوسياسية للصراع المستمر في الشرق الأوسط.
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