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كيف يؤثر وقف حقل تمار الإسرائيلي على أسعار الغاز الأوروبي؟

10/10/2023 8:12:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال بنك غولدمان ساكس، إن تقليص إنتاج الغاز في إسرائيل بسبب عملية طوفان الأقصى، من المرجح أن يؤدي إلى تراجع المعروض العالمي، لكن التأثير على أسعار الغاز الأوروبية هامشي في الوقت الحالي.
وبين البنك: " تقليص المعروض من الغاز الطبيعي المسال عالميا يعد هامشيا في الوقت الحالي، إذ أن تأثيره النهائي على المعروض في منطقة شمال غرب أوروبا أقل من الحجم الإجمالي للتعطل".
وارتفعت أسعار النفط والغاز في أنحاء العالم أمس الاثنين، بسبب عدوان الإحتلال على غزة وكذلك إضراب العمال في محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال في أستراليا.
ويرى البنك أن المخاطر على أسعار الغاز في أوروبا تميل نحو الاتجاه الصعودي نظرا لحالة عدم اليقين حول مدة تعطل إنتاج الغاز وفي ظل تزايد الغموض حول التداعيات الجيوسياسية للصراع المستمر في الشرق الأوسط.




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