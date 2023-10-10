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الإسرائيليون يغادرون مصر

10/10/2023 8:00:11 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قالت وكالة "بلومبرغ" إن ما يصل إلى 95% من السياح الإسرائيليين غادروا فنادق "طابا" المصرية المطلة على البحر الأحمر، عبر منفذ طابا البري بداية من السبت الماضي وحتى يوم أمس الاثنين.

ووفقا للوكالة جاء ذلك بعد دعوة إسرائيل مواطنيها إلى مغادرة سيناء، بحسب مستثمرين سياحيين ومسؤول حكومي تحدثوا مع الوكالة.

وأشارت الوكالة إلى أنه عادة ما يفضل السياح الإسرائيليون قضاء عطلات الأعياد في منطقتي "طابا" و"نويبع" المطلتين على خليج العقبة جنوب سيناء، أقصى شرق مصر، للتمتع برحلات السفاري والغطس.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد دعت مواطنيها الإسرائيليين المتواجدين في ‎سيناء المصرية إلى مغادرتها فورا، بغية تقليص وجودهم في الأماكن العامة بالخارج.

جاء ذلك عقب إعلان وزارة الخارجية الإسرائيلية مقتل إسرائيليين اثنين ومرشد سياحي مصري على يد أحد أفراد الأمن المصريين.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان لها إن السلطات تعمل على التحقيق في حيثيات الحادث.

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