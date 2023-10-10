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السطام والبخيت نسايب

10/10/2023 8:00:11 AM

(MENAFN- Khaberni) خبرني - توجهت جاهة كريمة من عشيرة السطام الفايز برئاسة الشيخ الباشا حميدي محمد السطام الفايز والنائب السابق حابس سامي السطام الفايز إلى عشيرة البخيت الفايز، لطلب يد كريمة الشيخ خالد حران البخيت لابنهم حمزة جمال السطام.

وطلب باسم الجاهة الشيخ الباشا حميدي
محمد الفايز، ولبى الطلب بالقبول الشيخ بدر حران
البخيت.

وحضر الجاهة ابناء العمومه
وجمع مهيب من اصحاب العطوفة والسعادة ووجهاء وشيوخ عشائر والاهل والاحبة والاصدقاء.

مبارك للعروسين..

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