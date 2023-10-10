السطام والبخيت نسايب

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- Khaberni) خبرني - توجهت جاهة كريمة من عشيرة السطام الفايز برئاسة الشيخ الباشا حميدي محمد السطام الفايز والنائب السابق حابس سامي السطام الفايز إلى عشيرة البخيت الفايز، لطلب يد كريمة الشيخ خالد حران البخيت لابنهم حمزة جمال السطام.
وطلب باسم الجاهة الشيخ الباشا حميدي
محمد الفايز، ولبى الطلب بالقبول الشيخ بدر حران
البخيت.
وحضر الجاهة ابناء العمومه
وجمع مهيب من اصحاب العطوفة والسعادة ووجهاء وشيوخ عشائر والاهل والاحبة والاصدقاء.
مبارك للعروسين..
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