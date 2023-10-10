إيدين هازارد يعلن اعتزاله كرة القدم نهائيا

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلن الدولي البلجيكي، إيدين هازارد، جناح ريال مدريد السابق ومنتخب بلجيكا، اعتزاله كرة القدم نهائيًا، بعدما ظل دون نادٍ مُنذ أن قام النادي الملكي بإنهاء عقده في صيف 2023.

وكان ريال مدريد قد أنهى عقد هازارد، قبل عام من نهايته، بعد أن فشل في اللعب مع النادي الملكي بسبب الإصابات.

الإصابات كانت سببًا في تعطل مسيرة هازارد مع ريال مدريد، ليقرر النادي الملكي رحيله في الصيف الماضي، بعدما سئم من محاولات مساعدته.

ومن خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، كتب هازارد:” يجب أن تستمع إلى نفسك وتقول توقف في الوقت المناسب”.

وأضاف:“بعد 16 عامًا وخوض أكثر من 700 مباراة، قررت إنهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم محترف”.

وتابع:“لقد تمكنت من تحقيق حلمي، لقد لعبت واستمتعت في العديد من الملاعب حول العالم، وخلال مسيرتي كنت محظوظًا بلقاء مديرين ومدربين وزملاء رائعين، شكرًا للجميع على هذه الأوقات الرائعة، سأفتقدكم جميعًا”.

واختتم:“أخيرًا أشكركم جميعًا، جماهيري الذين تابعوني طوال هذه السنوات وكانوا دائمين الدعم والتشجيع في كل مكان لعبت فيه. الآن الوقت المناسب للاستمتاع مع عائلتي وخوض تجربة جديدة. أراكم خارج الملعب قريبًا”.

هازارد فاز مع تشيلسي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الأوروبي، فيما كانت أفضل إنجازاته مع بلجيكا، كان التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم 2018، وتحقيق المركز الثالث في روسيا.

وانضم النجم البلجيكي إلى صفوف ريال مدريد عام 2019 مقابل أكثر من 100 مليون يورو، ولكن الإصابات أوقفت مسيرته مع الملكي.

وخلال فترته بقميص ريال مدريد، فاز اللاعب بثمانية ألقاب، حيث نال لقب دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، كما فاز بلقب كأس السوبر الأوروبي، ولقبين في الدوري الإسباني، ولقب كأس الملك مرة واحدة ولقبين في كأس السوبر الإسباني.