إيدين هازارد يعلن اعتزاله كرة القدم نهائيا

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- Khaberni) خبرني - أعلن الدولي البلجيكي، إيدين هازارد، جناح ريال مدريد السابق ومنتخب بلجيكا، اعتزاله كرة القدم نهائيًا، بعدما ظل دون نادٍ مُنذ أن قام النادي الملكي بإنهاء عقده في صيف 2023.
وكان ريال مدريد قد أنهى عقد هازارد، قبل عام من نهايته، بعد أن فشل في اللعب مع النادي الملكي بسبب الإصابات.
الإصابات كانت سببًا في تعطل مسيرة هازارد مع ريال مدريد، ليقرر النادي الملكي رحيله في الصيف الماضي، بعدما سئم من محاولات مساعدته.
ومن خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، كتب هازارد:” يجب أن تستمع إلى نفسك وتقول توقف في الوقت المناسب”.
وأضاف:“بعد 16 عامًا وخوض أكثر من 700 مباراة، قررت إنهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم محترف”.
وتابع:“لقد تمكنت من تحقيق حلمي، لقد لعبت واستمتعت في العديد من الملاعب حول العالم، وخلال مسيرتي كنت محظوظًا بلقاء مديرين ومدربين وزملاء رائعين، شكرًا للجميع على هذه الأوقات الرائعة، سأفتقدكم جميعًا”.
واختتم:“أخيرًا أشكركم جميعًا، جماهيري الذين تابعوني طوال هذه السنوات وكانوا دائمين الدعم والتشجيع في كل مكان لعبت فيه. الآن الوقت المناسب للاستمتاع مع عائلتي وخوض تجربة جديدة. أراكم خارج الملعب قريبًا”.
هازارد فاز مع تشيلسي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الأوروبي، فيما كانت أفضل إنجازاته مع بلجيكا، كان التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم 2018، وتحقيق المركز الثالث في روسيا.
وانضم النجم البلجيكي إلى صفوف ريال مدريد عام 2019 مقابل أكثر من 100 مليون يورو، ولكن الإصابات أوقفت مسيرته مع الملكي.
وخلال فترته بقميص ريال مدريد، فاز اللاعب بثمانية ألقاب، حيث نال لقب دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، كما فاز بلقب كأس السوبر الأوروبي، ولقبين في الدوري الإسباني، ولقب كأس الملك مرة واحدة ولقبين في كأس السوبر الإسباني.
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