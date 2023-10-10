«سلال» تستحوذ على حصة أغلبية في «سافكو»

استحوذت «سلال» الشركة العاملة في مجال الأغذية والزراعة والتكنولوجيا في أبوظبي على حصة أغلبية في مجموعة «سافكو» المتخصصة في مجال توزيع الأغذية والمشروبات ومقرها الإمارات.

ويعد هذا الاستحواذ الثاني من نوعه لـ«سلال» خلال 2023، حيث تضيف «سافكو» إمكانات تجارية مهمة، من خلال قدرات الاستيراد والتوزيع الحصري والتصدير لعدد من المنتجات الغذائية المدعومة بمرافق متطورة وعلامات تجارية محلية وعالمية، وقاعدة عملاء قوية في مجال الضيافة والمطاعم وخدمات التموين وشبكة تصدير تغطي 70 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتأتي تلك الإمكانات لتتكامل مع عمليات«سلال»، وتعزز حضورها عبر سلسلة القيمة الغذائية، لتشمل الإنتاج والمشتريات والتوزيع. ومن خلال الأعمال المتكاملة، يستفيد العملاء من محفظة معززة من المنتجات والخدمات، إلى جانب استفادتهم من التزام «سلال» و«سافكو» بتحقيق الأداء المتميز.

وقال سالمين العامري، الرئيس التنفيذي لشركة «سلال»:«يمثل استثمارنا في «سافكو» محطة مهمة، لتعزيز قدرتنا على تلبية احتياجات السوق من المواد الغذائية والمنتجات عالية الجودة. تعد «سافكو» لاعباً رئيسياً في قطاع الأغذية بدولة الإمارات على امتداد 30 عاماً، وبالتالي فإنها تحقق إضافة قيمة بالنسبة لـ«سلال»، وسنركز على الاستفادة من كامل الإمكانات، التي يوفرها هذا الاستحواذ الاستراتيجي».

وقال أجيت ساوهني عضو مجلس الإدارة في «سافكو» تعليقاً على الاستحواذ: «نرحب بـ«سلال» شريكاً مهماً، ما يمثل فصلاً مثيراً من رحلة «سافكو». سرعان ما أصبحت «سلال» قوة دفع رئيسية لعملية التحول، التي تشهدها صناعة الأغذية في دولة الإمارات. كلنا ثقة بقدرة هذه الشراكة على المساهمة بفاعلية في تطور قطاع الأغذية، ونقدر الثقة التي وضعتها «سلال» في إمكاناتنا وخبراتنا».

وتأسست «سلال» في سبتمبر 2020 بهدف تنويع مصادر الغذاء وتحفيز نشاط الأغذية الزراعية، وتتولى«سلال» مسؤولية إدارة برامج الشراء، وإدارة المخزون الاحتياطي الاستراتيجي من المواد الغذائية، فضلاً عن تطبيق برامج نقل المعرفة المتخصصة في تقنيات الزراعة في الصحراء، وتنفيذ مشاريع البحث والتطوير.