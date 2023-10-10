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شركة «كونتري جاردن» الصينية للعقارات تعلن تخلفها عن سداد مدفوعات الديون

10/10/2023 7:24:15 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قالت شركة «كونتري جاردن» الصينية المتعثرة، إحدى أكبر شركات العقارات إنها سوف تتخلف مجدداً عن سداد بعض مدفوعات الديون، وأضافت الشركة في بيان لبورصة هونج كونج إنها لن تستطيع سداد 470 مليون دولار هونج كونج «نحو 60 مليون دولار».

وأوضحت الشركة أنها ربما لن تتمكن من دفع ديون أخرى، وكانت شركة «فوشان» بجنوب الصين قد تخلفت عن سداد ديون الشهر الماضي.

وتعد شركة «كونتري جاردن» المسؤولة عن الآلاف من المشروعات، ويعمل بها نحو 70 ألف عامل، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في الصين، وفي الوقت نفسه تعد الشركة من إحدى الشركات، التي تعاني من الديون، حيث تبلغ قيمتها نحو 190 مليون دولار.


ويشار إلى أن قطاع العقارات في الصين يعاني من أزمة حادة بسبب تباطؤ الطلب على سوق الإسكان، وكانت شركة «كونتري جاردن» قد أعلنت أن مبيعاتها تراجعت، خلال الفترة من يناير وسبتمبر الماضيين بنسبة 43.9 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.


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