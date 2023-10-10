«بي إم دبليو» تبيع 1.836 مليون سيارة في 9 شهور بارتفاع 5%

ارتفعت مبيعات شركة «بي إم دبليو» الألمانية للسيارات في الربع الثالث من العام الجاري.

فقد أعلنت الشركة في مقرها بمدينة ميونخ أن المبيعات ارتفعت بنسبة 5.8% إلى نحو 622 ألف سيارة في الربع الثالث على أساس سنوي.

وفي الأشهر التسعة الأولى من هذا العام ارتفعت المبيعات بنسبة 5.1% إلى 1.836 مليون سيارة على أساس سنوي.

وتشهد الشركة ارتفاعاً في الطلبات. وعلى الرغم من بعض العوائق في سلاسل التوريد، تمكنت الشركة من تسليم المزيد من السيارات مقارنة بالعام السابق. وكانت النماذج الفاخرة باهظة الثمن والسيارات الكهربائية بالكامل هي محركات نمو المبيعات في الشركة. وارتفعت تسليمات السيارات الكهربائية من علامتي «بي إم دبليو» و«ميني» بنسبة 80% إلى 94 ألف سيارة في الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ومن المتوقع أن تشكل السيارات الكهربائية 15% من إجمالي مبيعات الشركة في العام الحالي.

وفي الصين انخفضت مبيعات الشركة بنسبة 2% تقريباً إلى حوالي 210 آلاف سيارة في الربع الثالث. وفي المقابل ارتفعت المبيعات في أوروبا بنسبة 13 % تقريباً لتصل إلى 221 ألفاً و500 سيارة. وفي الولايات المتحدة ارتفعت المبيعات بنسبة 8 % لتصل إلى 92 ألف سيارة.

وقال مدير التسويق بيتر نوتا: «بوجه عام نحن نسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافنا للنمو لعام 2023»، مضيفاً إنه بعد الانخفاض الطفيف في أرقام المبيعات في الربع الأول من هذا العام، سارت الأمور بشكل أفضل مرة أخرى في الربع الثاني.