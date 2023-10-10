53 % من الشركات الألمانية وقعت ضحية لهجمات إلكترونية

كشف استطلاع شمل بلداناً متعددة أن السلطات الأمنية في جميع أنحاء العالم تعاني من مكافحة الجرائم الإلكترونية.

وبحسب مقارنة أجرتها شركة التأمين البريطانية «هيسكوكس» في دول مختارة، فإن الشركات الألمانية تعد أهدافاً متكررة نسبياً للقراصنة. ويظهر الإصدار الأخير من المقارنة السنوية لثماني دول أن 53 % من الشركات التي شملتها الدراسة أبلغت عن هجمات إلكترونية.

ويعتمد «تقرير الجاهزية السيبرانية» على استطلاع شمل 5005 أفراد من المديرين التنفيذيين ومديري تكنولوجيا المعلومات ومهنيين محترفين في هذا المجال في بلجيكا وفرنسا وألمانيا وهولندا وإسبانيا وبريطانيا وأيرلندا والولايات المتحدة.

ووفقاً لهيسكوكس، فإن مرتكبي الجرائم عبر الإنترنت يهاجمون الآن بشكل متزايد الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم. وفي جميع البلدان الثمانية، كان لدى 36 % من الشركات المتضررة أقل من عشرة موظفين - لترتفع بذلك نسبة الشركات المتضررة الصغيرة بمقدار النصف مقارنة بعام 2021.

ومن بين 963 شركة ألمانية شملها الاستطلاع، أبلغ أكثر من نصفها عن هجمات إلكترونية في العام الماضي. ووفقاً للاستطلاع، فإن 58% من الشركات الألمانية تعرضت لهجوم من قبل قراصنة في مناسبة واحدة أو أكثر، بزيادة قدرها 12% مقارنة بعام 2021، حسبما أعلن فرع شركة هيسكوكس في مدينة ميونخ الألمانية.

وأبلغت أيرلندا فقط عن عدد أكبر من هجمات قرصنة مقارنة بما شهدته الشركات الألمانية.

وقدرت هيسكوكس متوسط الخسارة المالية لهجوم إلكتروني ناجح بمبلغ 16 ألف دولار، وهو أقل إلى حد ما مما كان عليه في السنوات السابقة.

والهجوم الإلكتروني الأكثر نجاحاً كان يُجرى في ألمانيا عبر البريد الإلكتروني الخاص بالعمل، حيث يستخدم المتسللون عناوين البريد الإلكتروني المسروقة لانتحال شخصية المديرين التنفيذيين وتوجيه المدفوعات إلى حساباتهم الخاصة. وفي ألمانيا تعرضت 43 % من الشركات لأضرار مالية بسبب تحويل مدفوعات إلى حسابات قراصنة.

أجرت التحليل شركة الاستشارات الأمريكية «فورستر كونسالتينج» بتكليف من هيسكوكس.