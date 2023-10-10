ألف موظف يطالبون بظروف عمل أفضل في مصنع تسلا بألمانيا

طالب أكثر من ألف موظف في شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية بظروف عمل أفضل في أول تحرك بمصنع جرونهايد، خارج برلين مباشرة، وفقاً لنقابة العمال.

وقال متحدث باسم النقابة إنهم وضعوا ملصقات «آي جي ميتال» على قمصانهم خلال النوبات الليلية والصباحية.

ووفقاً للنقابة، كتب على الملصقات: «معاً من أجل عمل آمن وعادل في تسلا».

ويشكو العديد من موظفي تسلا من ظروف العمل السيئة في المحادثات مع النقابة، وفقاً لـ «آي جي ميتال» وهم يعتبرون عبء العمل شديداً بسبب دورات الإنتاج القصيرة ونقص الموظفين وأهداف الإنتاج المفرطة.

كما أشار العمال إلى أوجه قصور خطيرة في الصحة والسلامة في العمل، مما أدى إلى إجازات مرضية تصل إلى حوالي 30% وعدد كبير من الحوادث في العمل، وفقاً لـ «آي جي ميتال».

ورفضت تسلا اتهامات «آي جي ميتال» بوجود «جو من الخوف» وكذلك رواية النقابة لحملة في المصنع.

وقالت الشركة أيضاً إنها أبلغت الموظفين بوجود نقابة موازية، وأن أربعة آلاف موظف من نوبات صباحية وليلية شاركوا بالفعل في أنشطة مع النقابة الموازية.

ووفقاً لوزارة الشؤون الاجتماعية في براندنبورج، وقعت سبعة حوادث مهنية خطيرة على الأقل في مصنع تسلا منذ عام 2021، وتأثر موظفو تسلا في ثلاث حالات.

ولم تصنف الوزارة الأرقام على أنها غير عادية. وأشارت شركة صناعة السيارات إلى عمليات تفتيش صارمة من قبل السلطات.

كانت هناك تقارير خارجية متضاربة حول ظروف العمل في مصنع تسلا. وقالت مجلة شتيرن الإخبارية الألمانية إن هناك 190 حادثاً يمكن الإبلاغ عنها بين يونيو ونوفمبر 2022.

لكن جمعية تأمين مسؤولية أصحاب العمل الألمانية للأخشاب والمعادن قالت إن هناك 16 حادثاً من هذا القبيل لكل ألف موظف في عام 2022، وهو معدل أقل بكثير من تقرير شتيرن.



