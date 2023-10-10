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صندوق النقد الدولي يرفع توقعات نمو اقتصاد الإمارات إلى 3.4% في 2023 و 4% في 2024

10/10/2023 7:24:14 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى
3.4% في العام 2023، وترتفع إلى 4% في العام القادم 2024.

وتأتي توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد الوطني بعد يومين من تقديرات البنك الدولي بنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارات بنسبة 3.4% في 2023، ترتفع إلى 3.7% في العام المقبل 2024.

وقال صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش بالمملكة المغربية إن الحسابات الجارية في الإمارات من المتوقع أن تشكل نحو 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، و7.7% في العام 2024.

وقدر التقرير نمو اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطي بنسبة 2% في 2023، ترتفع إلى 3.4% في العام القادم، وتوقع نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 4% في 2024.

وتوقع التقرير نمو اقتصادات الدول المصدرة للنفط بنسبة 2.2% في 2023، و3.4% في 2024، فيما من المقدر نمو اقتصادات الدول المستوردة للنفط بنسبة 1.8% في العام الجاري، تصعد إلى 3.3% في العام المقبل.
زكريا محي الدين/ رامي سميح

MENAFN10102023000110011019ID1107219521

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