الخليل تشييع جثامين شهدائها زعاقيق وحماد وسط مواجهات عنيفة مع الاحتلال

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN- شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في بلدة بيت أمر , والعروب شمال الخليل، ظهر اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد منتصر عبد الحميد زعاقيق (31 عاما) الذي ارتقى إثر إصابته بجروح حرجة برصاص الاحتلال الإسرائيلي الحي بالرأس والشهيد ماجد حماد (19 عاما)، الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال يوم امس، خلال مواجهات.
وانطلق موكب التشييع من أمام المستشفى الأهلي بالخليل، باتجاه منزل ذوي الشهيد الزعاقيق، حيث ألقت عائلته وأصدقاؤه نظرة الوداع على جثمانه الطاهر، ومن ثم تمت الصلاة عليه، ومنها إلى مقبرة البلدة، حيث ووري الثرى.
وبالتزامن مع مراسم التشييع، حاولت قوات الاحتلال منع آلاف المواطنين من الوصول إلى المقبرة للمشاركة في التشييع، وسط اندلاع مواجهات أطلقت خلالها الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، والغاز السام صوب المواطنين، ما تسبب بإصابة شابين بالرصاص الحي إحداها بالرأس وُصفت بالخطيرة، وإصابة العشرات بالاختناق، بينهم صحفيون.
يشار إلى أن الشهيد الزعاقيق جريح ومعتقل سابق أمضى ما يزيد على 7 أعوام في سجون الاحتلال، وهو متزوج ولديه طفل وحيد يبلغ من العمر ثلاثة أشهر.
MENAFN10102023000205011050ID1107219422
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.