الخليل تشييع جثامين شهدائها زعاقيق وحماد وسط مواجهات عنيفة مع الاحتلال

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل/PNN- شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في بلدة بيت أمر , والعروب شمال الخليل، ظهر اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد منتصر عبد الحميد زعاقيق (31 عاما) الذي ارتقى إثر إصابته بجروح حرجة برصاص الاحتلال الإسرائيلي الحي بالرأس والشهيد ماجد حماد (19 عاما)، الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال يوم امس، خلال مواجهات.

وانطلق موكب التشييع من أمام المستشفى الأهلي بالخليل، باتجاه منزل ذوي الشهيد الزعاقيق، حيث ألقت عائلته وأصدقاؤه نظرة الوداع على جثمانه الطاهر، ومن ثم تمت الصلاة عليه، ومنها إلى مقبرة البلدة، حيث ووري الثرى.

وبالتزامن مع مراسم التشييع، حاولت قوات الاحتلال منع آلاف المواطنين من الوصول إلى المقبرة للمشاركة في التشييع، وسط اندلاع مواجهات أطلقت خلالها الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، والغاز السام صوب المواطنين، ما تسبب بإصابة شابين بالرصاص الحي إحداها بالرأس وُصفت بالخطيرة، وإصابة العشرات بالاختناق، بينهم صحفيون.

يشار إلى أن الشهيد الزعاقيق جريح ومعتقل سابق أمضى ما يزيد على 7 أعوام في سجون الاحتلال، وهو متزوج ولديه طفل وحيد يبلغ من العمر ثلاثة أشهر.