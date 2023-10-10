الكرملين يعلق على زيارة عباس المرتقبة لروسيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إنه كان مخططا لزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى روسيا، منذ فترة سبقت تأجج الأحداث الحالية.
وأضاف بيسكوف ردا على سؤال الصحفيين عما إذا كانت هناك مواعيد محددة لزيارة محمود عباس لروسيا الاتحادية، وهل كانت غير متوقعة: "كان قد تم التخطيط لها مسبقا".
وأوضح بيسكوف، أنه سيتم نشر المعلومات حول زيارة عباس إلى روسيا عندما "يتم تحديد كل شيء بشكل نهائي".
وقال بيسكوف: "لا، لا توجد تواريخ بعد. يمكن الاتفاق على التواريخ الدقيقة من خلال القنوات الدبلوماسية. حتى الآن ليس لدينا ما نقوله في هذا الشأن".
وأشار ممثل الكرملين إلى أن روسيا تواصل اتصالاتها مع الجانب الفلسطيني حول الموضوع.
RT
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