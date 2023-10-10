الكرملين يعلق على زيارة عباس المرتقبة لروسيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إنه كان مخططا لزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى روسيا، منذ فترة سبقت تأجج الأحداث الحالية.



وأضاف بيسكوف ردا على سؤال الصحفيين عما إذا كانت هناك مواعيد محددة لزيارة محمود عباس لروسيا الاتحادية، وهل كانت غير متوقعة: "كان قد تم التخطيط لها مسبقا".

وأوضح بيسكوف، أنه سيتم نشر المعلومات حول زيارة عباس إلى روسيا عندما "يتم تحديد كل شيء بشكل نهائي".



وقال بيسكوف: "لا، لا توجد تواريخ بعد. يمكن الاتفاق على التواريخ الدقيقة من خلال القنوات الدبلوماسية. حتى الآن ليس لدينا ما نقوله في هذا الشأن".



وأشار ممثل الكرملين إلى أن روسيا تواصل اتصالاتها مع الجانب الفلسطيني حول الموضوع.

RT