الخيرية الهاشمية تستعد لتسيير قوافل إغاثية إلى غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد أمين الهيئة الخيرية الهاشمية حسين العبادي، أن التنسيق جارٍ على قدم وساق منذ اللحظة الأولى لإيصال المساعدات و التبرعات إلى غزة حسب تقييم الحاجة للأخوة في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي مستمر.
وأكد استعداد الهيئة لاستقبال التبرعات عبر صندوق الإغاثة من خلال بند التبرعات - فلسطين/ الضفة الغربية وقطاع غزة، من هنا .
وأغلق الإحتلال الإسرائيلي كافة المعابر البرية للقطاع مع بدء معركة طوفان الأقصى، حيث تبذل الجهات الرسمية قدراتها لإيجاد آلية لإدخال المساعدات.
MENAFN10102023000208011052ID1107219420
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.