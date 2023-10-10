Tuesday, 10 October 2023 04:24 GMT

الخيرية الهاشمية تستعد لتسيير قوافل إغاثية إلى غزة

10/10/2023 7:11:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد أمين الهيئة الخيرية الهاشمية حسين العبادي، أن التنسيق جارٍ على قدم وساق منذ اللحظة الأولى لإيصال المساعدات و التبرعات إلى غزة حسب تقييم الحاجة للأخوة في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي مستمر.

وأكد استعداد الهيئة لاستقبال التبرعات عبر صندوق الإغاثة من خلال بند التبرعات - فلسطين/ الضفة الغربية وقطاع غزة، من هنا .


وأغلق الإحتلال الإسرائيلي كافة المعابر البرية للقطاع مع بدء معركة طوفان الأقصى، حيث تبذل الجهات الرسمية قدراتها لإيجاد آلية لإدخال المساعدات.

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