خامنئي ينفي وجود دور لإيران في عملية طوفان الأقصى

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نفى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم الثلاثاء وجود دور لطهران في عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة "حماس" ضد إسرائيل، مذكرا بالدعم الإيراني للفلسطينيين.وقال خامنئي في كلمة ألقاها أمام كلية عسكرية إن "أنصار النظام الصهيوني وآخرين نشروا إشاعات في اليومين أو الثلاثة أيام الماضية بما في ذلك أن إيران تقف وراء هذه العملية. إنهم على خطأ".



واعتبر أن "الزلزال المدمر الذي حدث يوم 7 أكتوبر يؤشر على فشل استخباراتي وعسكري لا يمكن الكيان الصهيوني ترميمه"، مؤكدا "أننا ندعم فلسطين ومقاومتها، لكن من يقولون أن طوفان الأقصى عمل غير فلسطيني عالقون في حسابات خاطئة".



ورأى أن "هذه الكارثة هي نتيجة أفعال الصهاينة أنفسهم، فعندما تجاوزت جرائم الصهاينة الحدود، كان عليهم انتظار الطوفان"، مضيفا: "العدو الخبيث الظالم يلعب دور الضحية بعد تلقيه الصفعة لكن لا يمكن لأحد أن يرسم على وجه هذا الوحش الشيطاني تعابير الضحية المظلومة".



يذكر أن حماس أطلقت عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت الماضي، تم خلالها إطلاق آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، وتنفيذ عمليات نوعية تضمنت اقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة وجرت اشتباكات حرب شوارع بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات جوية عنيفة على قطاع غزة.



ومع دخول العملية يومها الرابع، كثفت إسرائيل غاراتها على قطاع غزة، ووسعت رقعة الاستهدافات لتشمل جنوب لبنان وقرب الحدود المصرية، فيما أعلنت كتائب القسام تصعيد عملياتها.

RT