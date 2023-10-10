Tuesday, 10 October 2023 04:24 GMT

الأمم المتحدة: الحصار الكامل لغزة محظور بموجب القانون الدولي

10/10/2023 7:11:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن الحصار الكامل لقطاع غزة، الذي أعلنه أمس الاثنين وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، محظور بموجب القانون الدولي الإنساني.


وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إنه يجب احترام كرامة الناس وحياتهم، داعياً جميع الأطراف إلى نزع فتيل التصعيد، مشبّهاً الوضع بـ"برميل بارود متفجر".


وكانت إسرائيل قد فرضت حصاراً مطبقاً على قطاع غزة، وقطعت إمدادات الغذاء والمياه والكهرباء، الأمر الذي أثار المخاوف من تفاقم الوضع الإنساني المتردّي.


وقال تورك في بيان إن القانون الإنساني الدولي واضح:" الالتزام بالحرص المستمر على تجنيب السكان المدنيين والأعيان المدنية يظل قابلاً للتطبيق طوال الهجمات".


وأضاف البيان، أن الحصار يهدد بتفاقم الوضع الحقوقي والإنساني المتردي في غزة بشكل خطير، بما في ذلك قدرة المرافق الطبية على العمل، خصوصاً في ضوء الأعداد المتزايدة من الجرحى.


وأكد أن فرض حصار يعرّض حياة المدنيين للخطر من خلال حرمانهم من السلع الأساسية للبقاء، محظور بموجب القانون الدولي الإنساني.


وأضاف البيان أن أي قيود على حركة الأشخاص والبضائع، في سبيل تنفيذ الحصار يجب أن تكون مبررة بالضرورة العسكرية، أو قد ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي. وكالات


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