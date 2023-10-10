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الثقافة : تأجيل مهرجان الاردن المسرحي بدورته الـ 30 لاشعار اخر

10/10/2023 7:11:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري-ليلى القرشي
أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان الأردن المسرحي والذي يقام تحت رعاية وزارة الثقافة ، تأجيل المهرجان في دورته الثلاثين التي كان من المقرر أن تُقام في بداية الشهر المقبل، وذلك تضامناً مع الأحداث الجارية في قطاع غزة .


أوضح عبد الكريم الجراح، مدير المسرح والفنون في وزارة الثقافة ومدير المهرجان، في تصريح لـ "الوكيل الإخباري"، أن قرار التأجيل تم اتخاذه بناءً على تضامنهم مع الأحداث الجارية في قطاع غزة. كان المهرجان مقررًا أن يُقام في الفترة من 6 إلى 11 تشرين الثاني (نوفمبر)
وهو مهرجان عربي دولي يشارك فيه سنويًا عروضًا مسرحية عربية ومسرحيين من مختلف أنحاء العالم العربي.

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