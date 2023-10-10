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بن غفير يبدأ حملة لتوزيع 10 آلاف قطعة سلاح على المستوطنين

10/10/2023 7:11:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء، بشراء 10 آلاف قطعة سلاح لتزويد المستوطنين بها "للدفاع عن أنفسهم"، وذلك على خلفية التصعيد بين إسرائيل و"حماس".
وحسب تعليمات بن غفير فإنه تم في المرحلة الأولى شراء 4 آلاف بندقية "ساعر" من مصنع سلاح إسرائيلي، بهدف توزيعها على الفور ابتداء من اليوم الثلاثاء على الفئات المتأهبة في البلاد مع التركيز على المستوطنات المحاذية للسياج، والمستوطنات الواقعة على طول خط التماس في الشمال والجنوب والوسط.


وكان الجيش الإسرائيلي أعلن صباح أمس الاثنين تجنيد 300 ألف جندي احتياط خلال 48 ساعة، وصدقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء على استدعاء ما مجموعه 360 ألف جندي احتياط.

RT

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