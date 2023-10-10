بن غفير يبدأ حملة لتوزيع 10 آلاف قطعة سلاح على المستوطنين

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن صباح أمس الاثنين تجنيد 300 ألف جندي احتياط خلال 48 ساعة، وصدقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء على استدعاء ما مجموعه 360 ألف جندي احتياط.

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