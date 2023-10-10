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الرئيس الإندونيسي يدعو لإنهاء احتلال إسرائيل لفلسطين

10/10/2023 7:11:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعا الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو اليوم الثلاثاء إلى إنهاء الصراع المستمر بين فلسطين وإسرائيل على أساس المعايير التي حددتها الأمم المتحدة وحث على إنهاء "الحرب والعنف".


وكان ويدودو، قد قال في تصريحات سابقة قبل أشهر إنها مسألة مبدأ لإندونيسيا منبثق من الدستور أن تظل تدعم استقلال الشعب الفلسطيني وترفض كل أشكال الاحتلال.


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