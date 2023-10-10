الرئيس الإندونيسي يدعو لإنهاء احتلال إسرائيل لفلسطين

الرئيس الإندونيسي يدعو لإنهاء احتلال إسرائيل لفلسطين
التاريخ
10/10/2023 7:11:38 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعا الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو اليوم الثلاثاء إلى إنهاء الصراع المستمر بين فلسطين وإسرائيل على أساس المعايير التي حددتها الأمم المتحدة وحث على إنهاء "الحرب والعنف".
وكان ويدودو، قد قال في تصريحات سابقة قبل أشهر إنها مسألة مبدأ لإندونيسيا منبثق من الدستور أن تظل تدعم استقلال الشعب الفلسطيني وترفض كل أشكال الاحتلال.
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